A Caoa fecha acordo para negociar a comprar da fábrica da Ford em São Paulo

A montadora brasileira Caoa assinou um acordo de confidencialidade para negociar uma potencial compra da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo (SP), de acordo com fonte familiarizada com a questão. A Caoa já é a maior distribuidora da marca no País. As informações são da agência de notícias Reuters.

As negociações não seriam finais, mas são um sinal de que as duas empresas estão mais próximas de chegar a um acordo, disse a fonte.

A Caoa, que começou como uma cadeia de concessionárias, expandiu-se para a fabricação nos últimos anos, primeiro como parceira da coreana Hyundai no País e mais recentemente comprando metade de uma fábrica originalmente desenvolvida pela chinesa Chery.

Em fevereiro, a Ford anunciou que iria fechar a fábrica, a mais antiga de sua propriedade no Brasil, em meio a um plano de reestruturação global, com a demissão de um total de 4,5 mil trabalhadores, entre diretos e indiretos.

A empresa ligou a decisão à necessidade de retomar a lucratividade sustentável de suas operações na América do Sul, onde afirmou ter registrado prejuízos de US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 16,6 bilhões) entre 2013 e 2018. O Brasil responde por cerca de 60% das vendas da marca na região.

O anúncio do fechamento da unidade no ABC – uma planta histórica, que estava nas mãos da empresa americana há 50 anos – provocou uma campanha liderada pelo governador de São Paulo, João Doria, para encontrar um comprador para o local. O ativo teria atraído, até agora, três interessados.

A unidade de São Bernardo do Campo – que produzia caminhões e também o veículo Fiesta, que tem vendas fracas e será descontinuado pela montadora – está com a linha de produção parada desde 19 de fevereiro, quando a Ford anunciou o fechamento da planta. Trabalhadores e sindicatos têm realizado protestos. Líderes sindicais e chegaram a negociar a reversão da decisão com a montadora nos EUA, sem sucesso.

A Ford se recusou a comentar sobre o acordo de confidencialidade. Procurada, a Caoa não respondeu às solicitações de contato.

Reino Unido

A Ford está gastando dezenas de milhões de euros se preparando para uma possível saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo comercial e ainda precisa decidir sobre seus planos de longo prazo para o país, disse o presidente da Ford Europa, Steven Armstrong, nesta terça-feira.

“Adoramos estar no Reino Unido, mas tem que ser competitivo e, se não for, teremos que tomar as ações necessárias para proteger os negócios”, disse Armstrong à Reuters em um evento na Holanda.

A Ford, que fabrica 1,3 milhão de motores em duas localidades britânicas, Bridgend e Dagenham, e carros na Alemanha, alertou que poderá enfrentar 1 bilhão de dólares em custos de tarifas no caso de o Reino Unido também sair do mercado comum europeu e da união aduaneira, o chamado “hard brexit”.

Embora a empresa tenha anunciado 5 mil cortes de empregos na Alemanha, seu segundo maior mercado europeu, ainda precisa tomar decisões importantes no Reino Unido, que é o maior deles.

A saída do Reino Unido da UE foi adiada de 29 de março até pelo menos 12 de abril, ou potencialmente muito mais tarde, arruinando alguns dos planos de contingência de algumas montadoras.

Armstrong disse que a Ford tem se protegido contra a possibilidade de uma queda acentuada no valor da libra até o final de 2019, enquanto o estoque acumulado ajudaria a superar um período de um ou dois meses de caos potencial em torno do Brexit.

“Nós realmente não contabilizamos completamente o choque negativo. Há uma série de coisas que tentaríamos fazer, mas a realidade é que isso afetaria toda a indústria, não apenas a Ford”, disse Armstrong.

