A capa da revista “Time” fundiu os rostos de Donald Trump e Vladimir Putin em uma imagem concebida para provocar os dois presidentes

A repercussão em torno da controvertida cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin foi tema da capa da revista norte-americana “Time”. A imagem escolhida para ilustrar o assunto traz uma clara provocação aos dois líderes, cujos laços de amizade e desavença ficaram mais claros com a reunião de segunda-feira (16) em Helsinque, em meio a relações bilaterais historicamente tensas. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

Na segunda-feira, Putin indicou que a cúpula foi um começo positivo para mudanças apesar de forças nos EUA que querem minar as relações entre os dois países devido a ambições próprias de uma batalha política interna. Já Trump disse que está ansioso para um segundo encontro no qual poderão começar a implementar os assuntos discutidos, como “contenção do terrorismo, segurança de Israel, proliferação nuclear, ataques cibernéticos, Ucrânia, paz no Oriente Médio e Coreia do Norte”.

A cúpula gerou fortes críticas contra Trump nos Estados Unidos, inclusive de republicanos, após o presidente americano questionar o trabalho de seus serviços de inteligência e se recusar a culpar enfaticamente a Rússia por ter interferido na eleição norte-americana de 2016. O presidente não demonstrou abalo com as críticas que sofre desde a segunda-feira, inclusive de muitos aliados, por ter afirmado que considerou “firme e convincente” a negativa de Putin a respeito da interferência russa, no encontro a sós de duas horas que os dois tiveram em Helsinque, na Finlândia.

A situação em torno do republicano ficou ainda mais confusa depois de ele tentar se retratar, enaltecendo os serviços de inteligência e, em seguida, contradizer novamente o chefe do departamento de inteligência dos EUA.

Trump disse que havia se expressado mal e que apoiava as conclusões das agências americanas de Inteligência que apontam a participação da Rússia nas tentativas de interferência na eleição presidencial americana de 2016. No entanto, depois, contradisse as palavras do diretor de Inteligência Nacional, Dan Coates, ao afirmar que a Rússia não continua a ameaçar os Estados Unidos.

Na terça-feira (17), Trump garantira que seu governo trabalhava para prevenir interferência do Kremlin nas eleições de meio de mandato em novembro.

Reportagem

A reportagem da revista tem o título de “A crise da cúpula”. A revista afirma que, ao se furtar a recriminar Putin sobre a suposta atitude russa, Trump furtou-se também a cumprir sua função de “preservar, proteger e defender” a Constituição.

A publicação analisa os danos causados ao país pelo que chama de “prostração” de Trump diante do rival russo e cobra explicações sobre a “espantosa afinidade” entre eles.

A arte da capa foi feita por Nancy Burson, com digitalização de imagem de John Depew, sobre fotos da Getty Images (Trump) e do Kremlin (Putin).

