A Casa Branca divulgou fotos do encontro de Trump com Eduardo Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores do Brasil

A Casa Branca divulgou neste sábado (31) imagens da reunião da última sexta-feira (30) em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, receberam o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Filipe Martins.

Os representantes brasileiros conversaram, entre outros assuntos, sobre a Amazônia. Segundo Eduardo, o presidente Donald Trump disse ter um “carinho especial com a América Latina”.

Eduardo é cotado pelo pai, Jair Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil em Washington (D.C.). A indicação tem que ser publicada no Diário Oficial da União. Depois, o deputado precisaria ser sabatinado na CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado.

O governo norte-americano já concedeu o agrément – consentimento para que determinado diplomata estrangeiro seja nomeado para função em seu território – ao deputado federal.

O presidente Jair Bolsonaro comemorou a reunião em seu perfil no Twitter: “Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão alinhados”.

O encontro não foi mencionado por Donald Trump, nem em seu perfil no Twitter, nem em entrevista à imprensa na Casa Branca no fim da sexta. O deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro Ernesto Araújo também não fizeram anúncio formais depois da reunião.

Suspense

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) não quis revelar se houve alguma novidade durante a inesperada reunião no início da tarde de sexta com o presidente dos Estados Unidos,Donald Trump, na Casa Branca. Após o encontro, Eduardo afirmou que seu pai, Jair Bolsonaro, poderia anunciar algum resultado pelas redes sociais.

Apesar do suspense deixado por Eduardo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que comitiva não tinha expectativa de sair da reunião com um acordo.

“Não fizemos nenhum pedido específico. Não tínhamos expectativa de sair daqui com algum acordo. Ele [Trump] reiterou várias coisas, prometeu trabalhar com a gente nessa questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia, interesse enorme em acordo comercial amplo. Temos que sentar agora para ver como vai ser isso, como vamos modelar esse tipo de acordo. Nós não tínhamos expectativa de sair daqui com nada assinado, mas achamos que é extraordinariamente significativo que o presidente Trump tenha nos recebido.”

O encontro no Salão Oval, do qual também participou o assessor internacional do Planalto, Filipe Martins, durou cerca de meia hora, segundo Araújo, e não foi registrado na agenda oficial de Trump. A comitiva brasileira, que se deslocou a Washington num avião da FAB especialmente para a reunião, ficou pouco mais de duas horas na residência do presidente americano, tendo entrado às 12h25min e saído por volta de 14h30min.

Não se sabe o que a delegação brasileira fez no resto do tempo na Casa Branca, mas, segundo Araújo, não houve outras reuniões. Durante o período de duas horas, Trump tuitou duas vezes sobre temas não relacionados ao encontro com a comitiva brasileira, como Irã e o ex chefe do FBI James Comey.