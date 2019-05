A Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, tem inscrições abertas para uma oficina de atuação teatral

Nas noites de 4 e 20 de junho, a CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana) recebe a oficina “Atuação em 1ª Pessoa – Histórias, Corpos e Identidades”, ministrada por Iassanã Martins e Diego Nardi. A atividade, que será realizada às terças e quintas-feiras (19h30 às 21h30min), já tem inscrições abertas.

As aulas serão ministradas na sala Hermes Mancilha, no 4º andar da CCMQ – Rua dos Andradas nº 736 (entre a João Manoel e a Bento Martins), no Centro Histórico da Capital gaúcha.

“Trata-se de um exercício de criação para atrizes e atores, movidos por suas histórias, seus corpos e identidades”, explica o texto publicado no site da instituição. “É voltada para atores, atrizes, estudantes de teatro e pessoas interessadas no trabalho da atuação.”

Para informações sobre valores e outros detalhes, os interessados devem mandar entrar em contato pelo telefone (51) 98229-9376 ou então pelo e-mail e-mail aulasdeatuacao@gmail.com.

O programa do curso foi elaborado a partir dos trabalhos desenvolvidos pela atriz Iassanã Martins e seu colega Diego Nardi, como parte de suas pesquisas de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

De acordo com a dupla, o teatro contemporâneo manifesta o desejo pelo real, como uma forma de dialogar com as pessoas, com o mundo e com a história. “Essa oficina propõe o trabalho de uma atuação em primeira pessoa, o uso de materiais biográficos em cena e criações a partir de questões comunitárias e identitárias”, detalha a dupla.

Atriz e professora formada pelo DAD (Departamento de Arte Dramática) da UFRGS, Iassanã Martins é mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da instituição. Ele iniciou a sua formação artística em 2006 na escola Tem Gente Teatrando, de Caxias do Sul, e desde então desenvolve um trabalho que contempla teatro, performance, iluminação e cinema, dentre outros aspectos.

Também formado e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas pelo DAD/UFRGS, o ator e produtor Diego Nardi iniciou a sua carreira no teatro em 2003, igualmente em Caxias do Sul. Em 2009, passou a residir em Porto Alegre, onde realizou a sua formação acadêmica e estreou em 2013 no espetáculo “Cidade Proibida”, da Companhia Rústica de Teatro.

Integrou, ainda, o elenco dos espetáculos da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga e de Teoria Bang Bang, com o qual foi indicado ao Prêmio Açorianos de Teatro, categoria “Revelação”.

Fotografia com celular

Outra atração preparada pela CCMQ é a “Oficina de Fotografia com Celular”, que ganha mais uma edição neste sábado, das 13h às 19h. A atividade, ministrada por Rennan Mager, tem por objetivo familiarizar o participante à produção de imagens por meio de smarphones e similares, destacando vantagens e limitações dos dispositivos portáteis.

“A ideia é que todos passem a produzir fotografias ainda melhores, mesmo com equipamentos relativamente limitados em comparação a câmeras dedicadas”, antecipa Mager. Dentre os conteúdos, fotometria, ajustes manuais, foco e desfoque, contraste, quantidade de luz, subexposição e superexposição, exposição padrão, luz e sombra, intensidade luminosa, contraste, contraluz, composição, proporção, enquadramento e efeitos diversos.

Publicitário formado pela UFRGS, Mager trabalha em fotografia desde 2007 e domina os processos analógicos e digitais de captação da imagem. Professor convidado pela Universidade entre 2014 e 2016, atuou no desenvolvimento e reformulação de cursos de extensão e materiais didáticos junto à instituição, além de ministrar cursos e workshops na área.

Informações adicionais e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (51) 99627-1301 ou e-mail rennanmager@hotmail.com.

