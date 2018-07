A Cavernobras e a Lava-Jato das Cavernas

Sei que não se deve tripudiar do próprio país. Mas quando se tem obras do Mundial em Porto Alegre ainda incompletas, um pouco de azedume e pilhéria podem fazer bem, pelo menos para desopilar. Li nas redes – e não tem fonte – a seguinte construção (magnífica) sobre como seria o fim do episódio dos meninos e o treinador perdidos em uma caverna da Tailândia. Fiz, por óbvio, alguns ajustes e acréscimos.

Assim, se o episódio fosse no Brasil. Como resolveríamos?

1 – É criado o Ministério Nacional das Cavernas. Negociando Indicação de cargos: Ministro, assessores, secretários… para partidos da oposição e base aliada.

2 – Cria-se secretarias estaduais das cavernas. Também com indicações de cargos: CAVERJ, CAVESP, CAVEMG, CAVESC, CAVEBA, CAVEGO, CAVERS, CAVEAC, CAVEAL, CAVEAP, CAVEAM, CAVECE, CAVEDF, CAVEMA, CAVEMT, CAVEMS, CAVEPA, CAVEPB, CAVEPE, CAVEPI, CAVERN, CAVERO, CAVERR, CAVESE, CAVETO, CAVES.

3 – Criada a CAVERNOBRAS – Empresa Brasileira de Cavernas. (Concursos públicos). E muitos cursinhos de preparação para esses concursos – salário inicial equiparado a capitão ou major ou a professor ou a analista judiciário ou… sei lá.

4 – Votado na Câmara e Senado um Orçamento Extra no valor de 14 bilhões para o resgate. 12 meninos + 1 adulto (adulto custa = 2 meninos).

5 – Início das Obras de remoção da Montanha. Mesmas empresas da Copa do Mundo e Olimpíada. Sim, a montanha teria que ser removida para encontrar as crianças e o treinador.

6 – A Globo News coloca um repórter no interior da caverna; Camarotti diz que a culpa é do STF; Datena faz discursos tipo “bota na tela o responsável. Não se tem mais nenhuma segurança – nem para ir a uma caverna”. Aqui no RS o maior jornal mancheteia: treinador dos meninos é gaúcho. Jornal Nacional: Gravações mostram que caverna era de Lula;

7 – A Folha de São Paulo faz caderno especial com um mapa das cavernas; o Estado de São Paulo daria a manchete: dólar sobre com o desaparecimentos dos meninos;

8 – O Programa Bom Dia da Fátima Bernardes traz convidados para falar sobre as cavernas e a Ana Maria Braga dá dicas de como os meninos deveriam se alimentar;

9 – Um deputado denuncia irregularidades na licitação das empresas que removeriam a montanha;

10- Aprovada a CPI das Cavernas; TCU investiga; Deltan Dallagnol faz jejum;

11 – Sérgio Moro diz: nem o desparecimento dos meninos parará a Lava-Jato;

12 – Raquel Dodge diria: isso é um plano para desmoralizar a Lava-Jato;

13 – Funk da Cavernas (Hit do próximo carnaval); Escola de Samba ganha carnaval com enredo “Das profundezas da caverna ao estonteante fulgurar dos fogos dos ancestrais: uma viagem ao fundo da terra”;

14 – Greve nas Cavernas – Equipe de Resgate para, após 3 meses sem salário;

15 – Greve considerada inconstitucional – Ordenado retorno imediato dos trabalhos;

16 – Acordo com Sindicatos;

17 – Trabalhos mantidos porém lentos; fornecedores atrasam entrega, alegando falta de repasse; para otimizar as operações, é criada a ANACAV – Agência Nacional Reguladora de Cavernas; Polícia Federal cria força tarefa com o nome de A Caverna é Fraca;

18 – Passados 4 anos, problema da caverna continua: após as eleições, será herança maldita para o próximo governo.

19 – Começam as primeiras delações cavernosas; criada a operação lava caverna. Bingo!

Deixe seu comentário: