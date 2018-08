A CEEE alertou os clientes para eles não efetuarem depósitos bancários

Após receber mais dois relatos esta semana sobre tentativa de golpe utilizando o seu nome, a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) reitera o alerta de que não faz cobrança aos seus clientes em dinheiro ou depósito bancário. Todos os valores referentes a serviços ou débitos são incluídos na fatura de energia ou cobrados por meio de documentos oficiais.

Em uma das denúncias, uma microempresa da Zona Norte de Porto Alegre revelou ter recebido uma ligação solicitando que efetuasse um telefonema para um número determinado pelo interlocutor (um 0800 que não é o da CEEE) para emissão de título. A CEEE reforça que ninguém tem autorização para receber, em nome da concessionária, qualquer tipo de pagamento.

No contato, os golpistas — cuja prática já foi identificada junto a clientes da Região Metropolitana, Campanha, Litoral Norte e do Sul do Estado –, dizem ser da 4ª Vara Federal e alegam falar em nome da CEEE.

Segundo relatos de episódios anteriores, registrados em janeiro e abril do ano passado, eram exigidos depósitos de até R$ 4,5 mil. A Companhia orienta a não fazer qualquer depósito ou pagamento por serviços a terceiros através de cobranças diretas e, se houver alguma tentativa, o cliente deve denunciar o caso à delegacia de polícia.

Eventuais ligações telefônicas feitas por profissionais da CEEE são sempre no sentido de alertar o cliente para débitos existentes, mas os pagamentos nunca são feitos sem um documento formal de cobrança.

Deixe seu comentário: