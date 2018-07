A Cervejaria Ambev deixou de produzir quase 2 bilhões de garrafas PET nos últimos seis anos

A Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica e Guaraná, deixou de produzir mais de 1,9 bilhão de garrafas PET nos últimos seis anos. No período, mais de 94 mil toneladas de material virgem, ou seja, que seria gerado apenas para produção das embalagens PET, abriram espaço para novas garrafas feitas de material reciclado, o equivalente ao lixo gerado por mais de 245 mil pessoas em um ano.

Uma das iniciativas que contribuiu para isso foi a PET 100% reciclada, lançada em 2012 de forma pioneira pela Cervejaria Ambev, e que atualmente é utilizada em 56% das garrafas PET de Guaraná Antarctica produzidas pela companhia. Sua produção traz diversos benefícios ao meio ambiente, como a liberação de 30m³ em aterro sanitário para cada cinco toneladas de PET que deixam de ser descartadas no lixo. Além disso, a fabricação dessa garrafa consome 70% menos energia e 20% menos água em relação à resina virgem.

O trabalho envolve toda a cadeia de fornecedores da companhia, que se engaja junto à Cervejaria Ambev pela construção de um mundo melhor. “Nós buscamos sempre ser parte da solução. A destinação correta das embalagens que levam nossos produtos é uma das nossas principais preocupações, e o seu reaproveitamento na produção é fundamental para contribuir com um meio ambiente cada vez mais limpo”, afirma Filipe Barolo, gerente de Sustentabilidade da Cervejaria Ambev.

A sustentabilidade empresarial é um pilar central do negócio da companhia. Nos últimos cinco anos, a cervejaria destinou mais de R$ 1 bilhão para projetos voltados a esse fim em sua operação. O montante contribuiu para a superação de seis das sete metas anunciadas em 2013 para serem atingidas em 2017. Agora, a cervejaria anunciou mais um passo importante nesse trabalho, com novos compromissos, que tem previsão de atingimento até 2025. As metas, definidas pela AB InBev globalmente, são divididas em quatro pilares, sendo que um deles se refere especificamente às embalagens retornáveis:

Embalagem circular

100% dos produtos da Cervejaria Ambev devem estar em embalagens retornáveis ou que sejam majoritariamente feitas de conteúdo reciclado.

Ações Climáticas: 100% da eletricidade comprada pela Cervejaria Ambev deve ser advinda de fontes renováveis. Além disso, a cervejaria vai reduzir em 25% as emissões de carbono ao longo da nossa cadeia de valor.

Gestão de água

Melhorar de forma mensurável a disponibilidade e a qualidade da água para 100% das comunidades em áreas de alto estresse hídrico com as quais a cervejaria se relaciona.

Agricultura inteligente

100% dos agricultores parceiros da cervejaria devem estar treinados, conectados e com estrutura financeira para desenvolver um plantio cada vez mais sustentável.

