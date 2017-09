A chegada da Seleção Brasileira na Colômbia teve festa e tumulto

A chegada da seleção brasileira à Colômbia, na madrugada desta segunda-feira (4), teve recepção calorosa de torcedores locais. Dezenas de fãs do Brasil se aglomeraram diante do hotel da seleção, em Barranquilla, e alguns tentaram burlar a segurança para chegar perto dos jogadores.

Policiais colombianos contiveram pelo menos dois torcedores que tentaram pular grades e correr pela entrada do hotel em direção aos atletas brasileiros.

Neymar foi bastante aplaudido ao descer do ônibus, mas os pedidos de fotos e autógrafos foram frustrados pelos seguranças que rodearam o craque da seleção e do Paris Saint-Germain.

Outros jogadores de destaque no selecionado de Tite, como o meia Philippe Coutinho e o volante Casemiro, também foram assediados pela torcida colombiana.

Com a vitória sobre os equatorianos na última semana, a seleção de Tite chegou aos 36 pontos e já garantiu o primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas. Os colombianos estão em segundo, com 25 pontos.

Nesta segunda-feira, o Brasil fará treino de reconhecimento no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, palco da partida contra a Colômbia, na terça, às 17h30m (horário de Brasília).

A seleção brasileira já chegou completa novamente à Colômbia, após os reforços do lateral-esquerdo Alex Sandro e do zagueiro Jemerson ainda em Manaus, no fim de semana. Eles substituem o lateral Marcelo, suspenso por acúmulo de cartões, e Miranda, cortado por orientação médico após um choque com o goleiro Alisson na vitória sobre o Equador, quinta-feira.

Pelé manifestou apoio ao volante Paulinho, atualmente com a seleção brasileira, em meio à desconfiança geral na Espanha após sua transferência para o Barcelona. De acordo com o Rei do Futebol, Paulinho vai surpreender o público catalão e se mostrará útil ao Barça como tem sido na seleção de Tite.

“Creio que o Barcelona esteja passando por algumas mudanças, mas Paulinho surpreenderá muitas pessoas com sua força e sua personalidade”, disse Pelé em entrevista ao diário espanhol “Marca” e reproduzida pela revista britânica “Four Four Two”.

Contratado pelo Barcelona por 40 milhões de euros, a quarta transferência mais cara na história do clube catalão, Paulinho despertou desconfiança por ter vindo do Guangzhou Evergrande, da China. Muitos torcedores criticaram o negócio, dizendo que o volante brasileiro não merecia tamanho investimento. Pelé, no entanto, pensa diferente.

“Quando foi para a China, Paulinho tinha propostas da Alemanha, da Itália… Ele foi para a China porque hoje em dia os empresários decidem onde os jogadores vão atuar, porque são eles que vendem os jogadores. As pessoas pensam que ele não é muito bom porque estava na China, mas é porque ele não teve muita escolha”, argumentou Pelé.

Na última quinta-feira, Paulinho abriu o placar na vitória do Brasil sobre o Equador, por 2 a 0, na Arena do Grêmio. O volante deve ser titular novamente diante da Colômbia, nesta terça, em Barranquilha. (AG)