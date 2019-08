A chegada de uma nova frente fria provoca chuva e possibilidade de temporais no Rio Grande do Sul

Divulgado nessa quinta-feira, o mais recente Boletim Meteorológico Semanal da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) indica que os próximos dias no Rio Grande do Sul serão marcados pelo retorno do frio. A presença de umidade também consta nas previsões.

Desde essa quinta-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão, associada à chegada de uma nova frente fria, provocam, até esse sábado, a ocorrência de chuva em todas as regiões do Estado, com possibilidade de temporais isolados.

Já para o domingo não há previsão de chuva significativa. No entanto, a nebulosidade seguirá predominando no território gaúcho, ao passo que as temperaturas permanecerão baixas em todo o Estado.

Na segunda-feira, a propagação da frente fria voltará a provocar chuva em todas as regiões.

A terça e a quarta-feira da semana que vem terão tempo seco e frio, com os termômetros registrando índices reduzidos ou mesmo próximos de 0°C (Campanha, Planalto e Serra do Nordeste). Há prognóstico de formação de geada em diversas áreas.

Os totais de chuva esperados deverão oscilar entre 10 e 30 milímetros na maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Entre as regiões da Campanha e da Zona Sul, os valores previstos devem variar entre 35 e 50 milímetros, podendo exceder os 60 milímetros no Extremo Sul do Estado.

Dia a dia

Acompanhe a seguir a previsão diária, até a próxima segunda-feira, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os dados são válidos para o Estado como um todo.

– Sexta-feira (9 de agosto): Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Centro e Sul; nas demais regiões, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isolada. Possibilidade de chuva forte e granizo em áreas isoladas no Oeste, Campanha e Sul. Ventos de fracos a moderados, com rajadas. Temperaturas entre 12°C e 31°C;

– Sábado: (10 de agosto): Tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva. Temperaturas entre 8°C e 19°C;

– Domingo: (11 de agosto): Tempo parcialmente nublado. Temperaturas entre 6°C e 24°C;

– Segunda: (12 de agosto): Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva. Temperaturas entre 10°C e 27°C.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: