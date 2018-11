A Chevrolet anuncia carro elétrico já para o ano que vem

Primeira a se apresentar à imprensa no Salão de São Paulo nesta terça-feira (6), a Chevrolet anunciou a venda do elétrico Bolt em 2019 no Brasil. O carro custará R$ 175 mil.Chamado de primeiro elétrico “popular” da fabricante, quando foi lançado nos Estados Unidos, o hatch não é tão novo assim. No mercado americano, ele rivaliza com o Nissan Leaf e o Tesla Model 3.

Ele já deu as caras no Brasil durante o Salão de 2016, mas em uma plataforma giratória sem aproximação do público. Desta vez, além de mais perto dos visitantes, o modelo também está disponível para test-drive na área externa do pavilhão. Esportividade e eletricidade são os principais lemas da marca no salão. A montadora prometeu 30 lançamentos até o ano de 2022. No São Paulo Expo, além do Bolt, destaca o novo Camaro e o conceitual Cruze SS.

O Camaro deverá ser a grande estrela do estande da marca. Em sua 6ª geração, o superesportivo estreia no Brasil a reestilização promovida no primeiro semestre deste ano. Mais do que isso, ele ganha o mesmo câmbio automático de 10 marchas do rival Ford Mustang. A marca ainda não fala sobre a data de lançamento do modelo por aqui.

Já o Cruze SS vem apenas a passeio. Sem qualquer perspectiva de produção, o conceito inédito adiciona ao hatch um motor de 300 cavalos de potência. O visual é semelhante ao Cruze RS vendido nos Estados Unidos.

Ainda novidade no Brasil, o Equinox ganhará a série especial Midnight já aplicada aos “irmão” S10 e Tracker, com visual todo preto. Já o Onix Sound é um conceito com sistema de áudio premium da JBL e central multimídia com 10 polegadas.

Toyota

A Toyota apresentou na tarde desta terça-feira (6) suas novidades no Salão do Automóvel de São Paulo. Para quem estava na expectativa de ver a nova geração do RAV4 ou um possível conceito do próximo Corolla, a marca japonesa não terá modelos inéditos em seu estande.

Em vez disso, a Toyota vai apostar em séries especiais de veículos já existentes. É o caso do Yaris X-Way, a nova versão do compacto. Ela começa a ser vendida em fevereiro, e traz apelo “descolado”. Entre as diferenças para as demais versões estão as rodas com acabamento preto, rack no teto, apliques no para-choque e para-lama e frisos nas laterais.

O Yaris X-Way possui retrovisores com rebatimento elétrico, bancos de couro, computador de bordo com tela de 4,2 polegadas, câmera de ré e acesso e partida por botão. Seu motor é o conhecido 1.5 de 110 cavalos, associado ao câmbio CVT.

Outra edição especial é a Hilux GR-S, que marca a estreia da Gazoo Racing, a divisão esportiva da Toyota, no Brasil. Ela tem produção limitada em 420 unidades, e é baseada na versão topo de linha, SRX. Entre as novidades, estão a grade preta com logotipo da Toyota no centro (com letras garrafais), detalhes em branco e vermelho, rodas de 17 polegadas, capô e teto na cor preta e adesivos por toda a carroceria.

