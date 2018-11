A China está perto de se tornar o principal destino turístico do mundo

A China deve ultrapassar a França como o destino mais procurado pelos turistas até 2030. Segundo o jornal “USA Today”, especialistas do Euromonitor International, grupo de pesquisa de mercado, afirmam a Ásia possui uma classe média em ascensão que pretende gastar cada vez mais com viagens.

Segundo previsões da empresa, este ano irá fechar com 1.4 bilhões de viagens realizadas, um crescimento de 5% em relação ao ano passado. Até 2030, esses números devem crescer mais um bilhão. Os dados foram apresentados essa semana durante uma conferência em Londres, na Inglaterra.

Boa parte desse crescimento fica concentrado na região Ásia-Pacífico. Só este ano, é esperado 10% de viagens a mais nessa parte do globo em relação a 2017. O motivo seria o fortalecimento das economias locais e o surgimento de uma classe média mais disposta em gastar parte de sua renda com lazer, de acordo com a empresa.

Para Wouter Geerts, analista sênior da Euromonitor, a flexibilização das restrições para obtenção de visto facilitou o trânsito na região. Eventos esportivos como os Jogos Olímpicos de 2020, em Tokyo, e as Olimpíadas de Inverno, em Pequim, também devem aquecer o mercado local.

“O turismo é um pilar importante da economia chinesa e muitos investimentos foram feitos para melhorar a infraestrutura, além de políticas e iniciativas voltadas para a área”, disse à publicação.

No último ano, a França recebeu 89 milhões de visitantes internacionais, enquanto a expectativa é que esse número chegue a 118,6 milhões até 2018. A estimativa é do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o WTTC.

Outros destinos promissores

Tunísia, Turquia e Egito também aparecem como destinos promissores, mesmo que tenham enfrentado uma queda no número de turistas nos últimos anos por causa da violência. A Europa é outra que ainda resiste nos roteiros de viagens, mesmo afetada negativamente pelo processo de separação do Reino Unido da União Europeia.

Deixe seu comentário: