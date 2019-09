A China inaugurou o maior aeroporto do mundo

O presidente da China, Xi Jinping, inaugurou o Aeroporto Internacional Daxing nesta quarta-feira (23), poucos dias antes do 70º aniversário de governo do Partido Comunista. O local, que possui o maior terminal do mundo, foi construído em menos de cinco anos ao custo de US$ 63 bilhões (R$ 263,4 bilhões) para atender 72 milhões de passageiros por ano até 2025. As informações são das agências de notícias AP, Reuters e Efe.

É o segundo aeroporto internacional na capital, Pequim, e está localizado ao sul da cidade. Espera-se que, assim, alivie a pressão sobre o Aeroporto Internacional localizado ao norte, cuja superlotação costuma resultar em atrasos.

Existe um terceiro aeroporto em Pequim, o Nanyuan, para voos domésticos, mas o governo diz que será desativado assim que o Daxing entrar em operação.

O primeiro voo no aeroporto de Daxing foi realizado pelo Airbus A380 em direção a cidade de Guangzhou, no sul do país. O avião, da China Southern Airlines, é considerado o maior do mundo. De acordo com a agência estatal Global Times, sete companhias aéreas devem começar a operar no local ainda nesta semana.

Estrela-do-mar

Com a forma de uma fênix – ou uma estrela-do-mar para alguns -, o aeroporto foi projetado pela arquiteta iraquiana Zaha Hadid.

O sistema de iluminação do empreendimento é único. O local foi projetado para aproveitar a luz natural – por isso, conta com apenas 3 mil luzes instaladas, 17 mil a menos que o aeroporto da Capital de Pequim.

Cinco andares

O aeroporto de Daxing possui cinco andares e uma área de 103 quilômetros quadrados. É também o primeiro aeroporto a incorporar dois andares dedicados exclusivamente às chegadas de passageiros – uma para voos domésticos e outra para internacionais -, e outros dois para partidas.

Em entrevista à imprensa durante uma visita guiada em março deste ano, o diretor-geral do projeto, Li Yianhua, explicou que o design radial do aeroporto permitirá chegar a qualquer portão de embarque “em seis minutos” uma vez que passem pelos controles de segurança.

Uma das razões que motivaram sua construção foi, segundo seus promotores, a de descongestionar o Aeroporto Internacional de Pequim Capital, que excedeu os 100 milhões de passageiros anuais pela primeira vez em 2018.

As autoridades chinesas esperam que até 2025 o novo aeroporto receba 72 milhões de passageiros, um número que “a longo prazo” pode aumentar para os 100 milhões. Além disso, Daxing é o primeiro aeroporto do mundo a abrigar uma estação ferroviária de alta velocidade abaixo de sua superfície.

Daxing foi saudado pelas autoridades chinesas como “uma nova fonte poderosa de desenvolvimento nacional”, durante a cerimônia de inauguração. Estima-se que a China supere os Estados Unidos como o maior mercado de aviação do mundo até 2022, de acordo com a Reuters.

