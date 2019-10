A China lança a maior rede de telefonia 5G do mundo

As três operadoras de redes sem fio estatais da China estrearam serviços de telefonia móvel 5G nesta quinta-feira, um marco na tentativa do país de se tornar uma potência tecnológica, mesmo diante da guerra comercial com os EUA. As informações são da agência Bloomberg.

A China Mobile, maior operadora do país, lançou sua rede em 50 cidades, que incluem Pequim, Xangai e Shenzhen, com pacotes a preços tão baixos quanto 128 yuans (US$ 18) por mês.

As rivais China Telecom e China Unicom Hong Kong também introduziram serviços com preços equivalentes.

As operadoras planejavam estrear as redes no próximo ano, mas aceleraram o lançamento diante do boicote dos EUA à fornecedora de equipamentos 5G e gigante de tecnologia chinesa Huawei Technologies.

Operadoras nos EUA introduziram o 5G em partes de algumas cidades, sem usar equipamentos da Huawei, e a Coreia do Sul estreou sua versão em abril, embora a China se torne rapidamente a maior fornecedora em virtude de sua enorme população e investimento das empresas.

“Embora alguns outros países tenham lançado serviços 5G no início deste ano, a China terá a maior rede operacional comercial 5G do mundo na sexta-feira”, disseram Chris Lane e outros analistas do Sanford C. Bernstein em nota aos clientes na quarta-feira. “A escala da rede e o preço dos serviços 5G terão um impacto crucial em toda a cadeia de fornecimento.”

A mídia local havia informado inicialmente que as operadoras disponibilizariam o 5G a partir de sexta-feira. Na quinta-feira pela manhã, as três empresas já estavam oferecendo acesso ao serviço.

Usuários na China – mais de 10 milhões de pessoas já se registraram para o 5G – terão acesso a vídeos e jogos mais rápidos, mais aplicativos de realidade virtual e melhor desempenho para videoconferência móvel.

Os pacotes 5G da China Mobile para usuários com maior demanda por dados têm preços semelhantes aos planos 4G, que custam a 588 yuans por mês.

As maiores cidades, como Pequim, Xangai e Shenzhen, terão cobertura total primeiro. As três operadoras projetaram investimento de 302 bilhões de yuans este ano.

A escala da implantação da infraestrutura 5G na China é especialmente importante para a Huawei.

O domínio no maior mercado do mundo pode atenuar os efeitos de uma campanha nos EUA contra outros países que instalam equipamentos da Huawei, acusada de representar uma ameaça à segurança.

Apesar da pressão dos EUA, a Huawei disse em julho que assinou mais de 60 contratos comerciais para fornecer redes 5G em todo o mundo, incluindo pelo menos 28 na Europa.