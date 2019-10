A China lança um novo guia moral para seus cidadãos

Tentando incentivar o patriotismo em seus cidadãos, a China divulgou no último domingo (27), novas diretrizes de “moralidade” para os chineses seguirem. As regras vão desde como segurar a bandeira apropriadamente até “defender a honra da China”, enquanto estiverem no exterior. As informações são do portal de notícias UOL e do jornal O Estado de S.Paulo.



O “Esboço para a implementação da construção moral dos cidadãos na nova era”, como o guia é chamado, demanda que os chineses sejam “civilizados” enquanto comem, viajam ou assistem uma competição esportiva. As diretrizes também criam uma “etiqueta nacional” para os eventos do PCC (Partido Comunista Chinês).

A ascensão do novo príncipe do PC chinês

Em sete anos no cargo, Xi consolidou com sucesso seu poder expurgando rivais, esmagando dissidentes e removendo os limites constitucionais de seu poder. Ele fez do partido o árbitro de todos os aspectos da vida chinesa e instou uma maior pureza ideológica a cingir a nação pelo que ele descreve repetidamente como uma grande e contínua luta.

Ele tem procurado acumular um poder tão grande quanto qualquer líder desde o presidente Mao, e até, para consternação de alguns críticos, presume-se colocar-se ao lado de Mao no panteão dos líderes comunistas da China.

“Xi começa a enfrentar o que o bloco soviético enfrentou na década de 1980: falta de crença nos valores professados do partido diante de contradições óbvias e corrupção”, disse Timothy Cheek, professor de história chinesa na Universidade de Colúmbia.

Segundo ele, a China prosperou de maneiras que a União Soviética não conseguiu, principalmente porque conseguiu uma transição para um tipo de capitalismo de livre mercado que ofereceu a milhões de chineses uma maior prosperidade material.

“Agora ele e o Partido vão enfrentar o maior desafio que poderiam: o crescimento da China diminuiu para o ponto mais fraco em décadas, a guerra comercial afunda a economia e os consumidores se afligem”, diz Timothy Cheek. “A falta de democracia é o menor dos problemas, é a perspectiva de uma crise econômica que ameaça Xi.”

Aos 70 anos, o Partido Comunista da China se tornou o segundo maior partido da história a ficar tanto tempo no poder, atrás apenas do seu vizinho, a Coreia do Norte, que está um ano a mais no controle.

A República Popular da China chegou no último dia 1º de outubro aos 70 anos, superando em longevidade a União Soviética, que desmoronou aos 69 anos, e rivalizando com os Estados Unidos em busca do domínio global.