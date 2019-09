A chuva com raios no início da noite desta sexta-feira atrasou pousos e decolagens no aeroporto Salgado Filho

A ocorrência de chuva com raios e ventos fortes em Porto Alegre no início da noite dessa sexta-feira causou a interrupção de algumas operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho durante aproximadamente uma hora. Na faixa entre 17h50min e 19h, foram registrados atrasos em quatro pousos e cinco decolagens.

De acordo com a concessionária Fraport, responsável pela administração da unidade, não houve fechamento de pista e nem cancelamento de voos. Para este sábado, os serviços de meteorologia preveem pancadas de chuvas e temperaturas entre 14ºC e 24ºC.

Reajuste

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que o teto das tarifas aeroportuárias do aeroporto Porto Alegre, assim como o de Fortaleza (CE), foi reajustado pelas portarias nº 2.555 e 2.556, ambas editadas no dia 21 de agosto deste ano, conforme fórmulas estabelecidas nos respectivos contratos de concessão.

Entretanto, os novos valores das tarifas poderão ser praticados somente 30 dias após a divulgação pelas concessionárias. Ambos os tetos foram aumentados em 3,3663%. Os reajustes foram aplicados sobre os tetos estabelecidos pela Portaria nº 2618, de 23 de agosto de 2018, e pela Portaria nº 2647, do dia seguinte.

A base de referência levada em consideração foi a inflação acumulada entre junho do ano passado e junho de 2019, medida pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) observada no período pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com essa alteração dos valores, a tarifa máxima de embarque doméstico paga pelos passageiros nos dois aeroportos passará de R$ 31,08 para R$ 32,13. A tarifa máxima de embarque internacional, por sua vez, passará de R$ 120,84 para R$ 122,70, valores que incluem o Adicional do FNAC de US$ 18, criado pela Lei nº 9.825/99 e que atualmente corresponde a R$ 65,80, conforme estabelecido pela portaria n° 2/SRA/2019 da Anac.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: