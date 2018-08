A chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira

O boletim meteorológico emitido nesta segunda-feira (27) pela Sala de Situação da Sema (Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) alerta para o retorno da chuva ao Rio Grande do Sul. A partir desta quarta-feira (29), o frio dá lugar à instabilidade e pode chover forte em todo o Estado. De acordo com o meteorologista da Sala de Situação, Fernando Lopes, a segunda metade da semana deve ser de tempo instável no RS. “Há uma expectativa de que a partir de quarta-feira, possa chover forte em todo o Estado”, avisa Lopes.

Conforme o boletim, a previsão para a noite de segunda e a manhã de terça é de que o tempo continue firme, com frio intenso, por conta do ar polar. Há condições para formação de geada em pontos da Serra, do Planalto e da Campanha. Pela tarde, as temperaturas sobem, e o tempo deve registrar uma grande variação térmica.

Na quarta-feira, uma nova frente fria se desloca em direção ao Estado. “O dia começa com sol, mas até a noite chove em todo o RS”, informa o boletim. Há risco de chuvas fortes na Fronteira Oeste, na Campanha e na Região Central, com rajadas de vento e trovoadas. Em função da nebulosidade e das chuvas, as temperaturas não devem oscilar muito.

