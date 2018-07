A chuva dificulta o resgate dos meninos presos em uma caverna na Tailândia

Uma forte chuva atingiu nesse sábado o Norte da Tailândia, piorando as condições na caverna onde as equipes de resgate travam uma guerra contra a água e o tempo para salvar 12 garotos presos e o seu técnico de futebol em uma operação de resgate cuja solução ainda apresenta mais perguntas do que respostas.

De acordo com especialista, a precipitação pluviométrica pode potencialmente atrasar os progressos obtidos nos últimos dias para drenar o complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai.

Com os níveis de oxigênio em queda e previsões de chuvas na área, o tempo está se esgotando em um plano para ensinar os meninos – alguns deles com 11 anos de idade e sem saber nadar – a fazer um mergulho por corredores estreitos e inundados que desafiam até os mergulhadores mais experientes.

“A melhor janela para um resgate pode ocorrer nos próximos três ou quatro dias”, disse o líder dos esforços de resgate. A mensagem de cautelosa esperança de Narongsak Osottanakorn veio um dia após a morte de um mergulhador tailandês que participava da operação.

No morro, onde equipes de resgate estão buscando rotas alternativas para a caverna, outro acidente ocorreu na noite desse sábado: um veículo derrapou em uma pista de terra, ferindo gravemente o motorista e um passageiro, integrante de um grupo de voluntários, confirmaram as autoridades do país asiático.

Anteriormente, na entrada da caverna abaixo, linhas de mergulhadores e soldados com lanternas podiam ser vistas emergindo da escuridão, com geradores bombeando a água por tubos.

Dezenas de soldados do Exército Real da Tailândia descansavam em rochas do lado de fora da caverna, com dois deles dizendo que os superiores haviam dito que a operação de resgate provavelmente começaria no domingo ou no dia seguinte.

Medidas extremas

A corrida contra o tempo pode motivar medidas extremas no resgate dos garotos. Além das novas chuvas que se aproximam, o que pode piorar a inundação nos túneis da caverna, o nível de oxigênio no local caiu para 15% (índices saudáveis ficam acima de 21%) e o dióxido de carbono aumentou.

“Se o oxigênio cair abaixo de 12%, pode afetar o cérebro e eles podem entrar em choque”, declarou o governador de Chiang Rai, em entrevista coletiva nesse sábado. Ele garante que o plano mais seguro ainda é continuar bombeando água para diminuir os pontos inundados, fazendo com que os jovens possam andar em alguns trechos.

“A situação ideal seria não ter nada de água nos túneis, zero, mas isto é impossível, pois só acontecerá entre dezembro e janeiro”, ressalta. “Então, a nossa melhor opção é que o nível de água seja o menor possível para que eles possam ser retirados. Se chegarmos a um ponto crítico, tomaremos uma decisão na mesma proporção. Estamos correndo contra o tempo.”

As autoridades, contudo, não confirmam qual é o plano de emergência. “Neste momento, os meninos estão saudáveis. Eles podem falar, fazer brincadeiras. Só possuem pequenas escoriações. Eles não têm comida apropriada, mas temos enviado alimentos ricos em proteínas para aumentar a energia”, disse o governador.

No momento, um mergulhador experiente precisa de 11 horas para fazer uma viagem de ida e volta até o local em que estão os jovens: seis de ida e cinco para volta, graças à ajuda da corrente. O trajeto tem vários quilômetros e inclui passagens estreitas e trechos sob a água. Mas os socorristas evitam se pronunciar a favor de um resgate dos meninos através do mergulho.

Os socorristas dizem que preferem esperar a água baixar e manter o grupo na caverna até que possa ser retirado caminhando, com uma parte mínima de trechos submersos, que seriam percorridos com máscaras. Esta é a opção privilegiada pelas autoridades, que instalaram um amplo sistema de bombeamento da água, com a ajuda de engenheiros japoneses, e já retiraram da caverna um volume equivalente a mais de 50 piscinas olímpicas.

