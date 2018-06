A cidade de Buenos Aires fica ainda melhor em julho

Curtir férias em Buenos Aires, na Argentina, é daquelas escolhas certeiras. A cidade oferece boas compras, diversão noturna e comida de primeira qualidade. Além disso, a comunicação é fácil, os voos são curtos e os preços não assustam. Especialmente em julho, durante o inverno, o destino fica ainda mais interessante.

No tradicional Café Tortoni, que há décadas serve pratos e doces deliciosos, o chocolate quente com churros faz o maior sucesso. Já no Las Violetas, os turistas encontram as medialunas mais macias da cidade – o pãozinho argentino vai bem com bebidas quentes.

Para queimar algumas calorias, caminhe. É um prazer explorar Buenos Aires a pé, sem pressa. Entre os edifícios mais impressionantes estão a Casa Rosada, a Catedral Metropolitana e o Teatro Cólon. Na Plaza de las Naciones Unidas, uma enorme flor de metal abre e fecha suas pétalas todos os dias, de acordo com o horário.

Aroveite a oportunidade para conhecer o famoso estádio do Boca Juniors. Uma vez no La Bombonera, é possível visitar o museu do time, fazer um tour guiado e, com sorte, assistir a uma partida de futebol. Ali perto fica Caminito, a famosa rua portenha repleta de casinhas coloridas. O local rende boas fotos e muito agito.

Quem viaja com os filhos deve visitar o Museu de Los Ninos, no Abasto Shopping. O parque simula uma minicidade por meio de diversas atividades. Mas, se preferir um programa mais tranquilo, siga para Palermo. Com muito verde e estabelecimentos moderninhos, o bairro é considerado por muitos o mais bonito da cidade.

Guarde alguma energia para os programas noturnos. De supercassinos a shows de tango, há muita diversão nas noites de Buenos Aires. Comece com um jantar especial em Puerto Madero, às margens do Rio de La Plata. O clima é único e romântico. A parrilla, o churrasco argentino, é sempre a melhor escolha.

O bife de chorizo é um dos pratos mais pedidos nos restaurantes. O corte nobre, retirado do miolo do contrafilé bovino, chega à mesa suculento e acompanhado de batatas fritas. Para saborear uma bela picanha, peça tapa de cuadril, mas se quiser filé mignon, procure por lomo. Tudo vai bem com chimichurri, um molhinho à base de ervas. Finalize a refeição com dulce de leche, a paixão nacional.

Compras

Com preços atrativos, Buenos Aires chama atenção pela oferta de vinhos, calçados e artigos de couro. Na rua Florida, o trânsito de gente é intenso durante todo o dia. Por lá, o turista encontra de tudo, seja no comércio informal ou nas grandes lojas de departamento.

A Villa Crespo atrai os consumidores de roupas e calçados de grife. O bairro reúne dezenas de outlets de marcas famosas como Timberland, Adidas, Lacoste, Levi’s, Nike e North Face. Há quem bata perna o dia inteiro por lá.

Para comprar lembrancinhas baratas, recorra aos artesanatos, vendidos em diversas feiras pela cidade, ou aos deliciosos alfajores, encontrados em docerias e supermercados. Guarde ainda algum dinheiro para se divertir no free shop do aeroporto, sempre lotado de opções legais.

