A cidade de Nova York prevê receber 888 mil turistas brasileiros neste ano

Nova York prevê receber 888 mil turistas brasileiros na cidade durante este ano, um aumento de 4,2% em relação a 2017. A estimativa é da NYC & Company, empresa oficial de marketing local. Se a projeção se concretizar, o número só ficará atrás dos 921 mil que visitaram a metrópole em 2014, quando o Brasil mergulhou em uma recessão.

A trajetória de recuperação começou em 2017, após dois anos de queda. O Brasil, hoje, é o terceiro país que mais envia turistas para Nova York atrás de Reino Unido e China.

Mesmo com a crise, o gasto médio se manteve elevado, segundo a NYC & Co. Os brasileiros gastaram, individualmente, US$ 2.048 por viagem (R$ 7.761). O total de gastos de turistas do País foi de US$ 1,68 bilhão (R$ 6,36 bilhões) em 2017.

De olho nesse público e em outros, a cidade americana lançou, no dia 20, a campanha “2019: um Ano Monumental”.

O ano será marcado por eventos culturais, esportivos e pela abertura de vários espaços pela metrópole. Em Nova York, 89% dos brasileiros dizem que sua atividade principal é comprar. Boa notícia: Staten Island ganha, em novembro deste ano, o Empire Outlet, com marcas como H&M, Gap, Nike e Polo.

No centro de compras, os turistas também poderão tomar café no Blue Box, da joalheria Tiffany, com decoração no famoso azul da marca.

Os 64% que gostam de visitar museus e galerias de artes também verão novidades. A Estátua da Liberdade ganhará um museu em maio de 2019. O espaço vai contar a história do monumento e o que ele representa para os EUA.

O MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York), que completa 90 anos em 2019, ganhará uma expansão de 30% em sua área. A ideia é abrigar mais exposições de arte, mas também espalhar lounges pelo local, para permitir que o público ocupe mais o espaço.

O início do próximo ano terá duas mostras de fôlego. Uma das mais concorridas deve ser a do bruxinho Harry Potter, que ficará em cartaz entre 5 de outubro deste ano e 27 de janeiro de 2019, no museu New York Historical Society. Haverá desenhos, livros e manuscritos do universo criado por J.K. Rowling.

Já o museu Whitney vai receber, entre novembro de 2018 e março de 2019, uma exposição com as principais produções das quatro décadas de carreira de Andy Warhol.

Além do Ano Monumental, Nova York também quer que 2019 seja o Ano do Orgulho, com diversos eventos para a população LGBTQ. O principal é a comemoração dos 50 anos da rebelião de Stonewall.

A revolta ocorreu após a polícia invadir o bar Stonewall Inn, frequentado por gays. Houve confronto, e o episódio deu origem ao movimento de luta pelos direitos gays.

A cidade também vai sediar, pela primeira vez, a World Pride, parada mundial de orgulho LGBTQ. Para fãs de esporte, a cidade sediará a 35ª edição do Wrestlemania, principal evento de luta livre do mundo.

Um dos grandes espaços que será inaugurado em 2019 é o Hudson Yards, já considerado o maior empreendimento imobiliário privado do país.

É uma mistura de área comercial e residencial com restaurantes, terraços, área verde e o centro cultural The Shed, que receberá performances artísticas. O local abrigará ainda o maior deque de observação de Nova York, com quase 400 metros de altura.

Deixe seu comentário: