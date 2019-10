A cidade de Santa Maria tem dois leilões de animais da Brigada Militar nesta quinta-feira

O governo do Rio Grande do Sul realiza nesta quinta-feira, às 10h, dois leilões simultâneos de animais da BM (Brigada Militar) em Santa Maria (Região Central do Estado). Um dos pregões, no quartel do 1º Regimento de Polícia Montada, ofertará 26 cavalos. Já na na Fazenda Philipson, o remate abrange 18 bovinos, divididos em três lotes. O valor obtido terá como destino a própria corporação.

A sessão está a cargo da Celic (Subsecretaria Central de Licitações), órgão vinculado à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão). No quartel, os equinos podem ser adquiridos em lotes individuais, com valores mínimos fixados entre R$ 300 e 420 por cabeça. Já na propriedade rural (quilômetro 311 da BR-158), sede da Cetrapa (Centro de Estudos, Treinamento, Reprodução Animal e Preservação Ambiental), são três lotes com avaliação inicial de R$ 32,6 mil cada.

Os dois leilões são o destaque da lista de licitações na agenda da Celic nesta semana. Constam, ainda, uma série de processos solicitados pela Secretaria da Saúde, que vão desde a contratação dos serviços de coleta de resíduos hospitalares até o aluguel de equipamentos para análises nos hemocentros.

De acordo com o Palácio Piratini, os chamamentos para os leilões têm entre os seus objetivos ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do governo do Estado. Para mais informações sobre os processos, os interessados podem acessar diretamente o site da Celic, informando o número do edital ou do processo. Confira em www.celic.rs.gov.br.

Baile

Também em Santa Maria, a Brigada Militar realizará no dia 8 de novembro (sexta-feira da semana que vem) um jantar-baile em comemoração ao aniversário de 182 anos da corporação. O evento está marcado para as 20h30min no Salão Nobre do Clube Dores.

Os ingressos podem ser adquiridos no Comando Regional de Polícia Ostensiva Central da cidade, com a tenente Lisandra. Em Porto Alegre, a venda das entradas é feita pelo setor de Comunicação Social da BM, com a capitã Clarisse, telefone (51) 98123-4098.

Informações adicionais estão disponíveis por meio dos telefones (55) 3220-6439, (55) 3220-6438 ou pelo WhatsApp (55) 99178-0229, também com a tenente Lisandra.

Banda

A BM tem mantido uma intensa atividade no segmento cultural. Recentemente, a Banda de Música da Ajudância Geral realizou a abertura do evento “Sonho de Natal”, na cidade de Canela (Serra Gaúcha).

O espetáculo contou com a presença do soldado Cunha (Quartel do Comando Geral, em Porto Alegre) tocando teclado, juntamente com o também soldado Marcos Paulo no trombone e o soldado Élisson no trompete, ambos do CRPO-VRS (Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Sinos).

“Cerca de 9 mil pessoas foram prestigiar a Banda tocar”, ressaltou a corporação. “No fim da apresentação, o prefeito local subiu ao palco para conversar com o público e acender as luzes dos enfeites de natal na cidade.

(Marcello Campos)