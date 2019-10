A cidade gaúcha de Pelotas agora também conta com um Batalhão de Choque da Brigada Militar

Na tarde dessa quinta-feira, o governador gaúcho Eduardo Leite inaugurou oficialmente em Pelotas (Região Sul do Estado) o 5º Batalhão de Polícia de Choque da BM (Brigada Militar). Trata-se do primeiro das duas novas unidades criadas a partir de um decreto assinado em julho pelo chefe do Executivo – o outro será instalado em Caxias do Sul (Serra).

Com sede no Centro da cidade, o Batalhão conta com 15 viaturas e 120 policiais militares, divididos em quatro pelotões para atender a Região Sul. “A tropa foi montada com policiais experientes e também novos policiais militares de um grupo de quase 2 mil formados no primeiro semestre”, ressaltou o Palácio Piratini.

Todos os seus integrantes receberão um treinamento intensivo para atividades especializadas. Intitulada “Curso Básico de Operações de Choque”, a atividade começa na próxima segunda-feira e prosseguirá até o dia 5 de novembro, com um total de 180 horas-aula.

Em seu discurso na solenidade de inauguração, o governador mencionou o fato de ter sido prefeito de Pelotas: “Era uma demanda antiga que eu conhecia e que agora vem atender não só a cidade, mas toda a região em situações mais extremas. Também vai contribuir para diminuir ainda mais os já em declínio indicadores de criminalidade local. Isso vai trazer mais sensação de segurança, o que é indispensável para que haja retenção de talentos e para potencializar investimentos”.

Conhecidos pela denominação abreviada BPChoque, os batalhões com esse perfil atendem ocorrências especiais como motins em presídios, reintegração de posse em áreas urbanas e rurais, atuam garantindo a ordem em manifestações e eventos com grandes multidões. Também são força reserva à disposição de todo o Estado.

Além da unidade recém-inaugurada, comandada pelo major Rogério de Vasconcellos, o Rio Grande do Sul conta com a atuação do 1º BPChoque de Porto Alegre, o 2º BPChoque de Santa Maria e o 3º BPChoque de Passo Fundo.

Vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior lembrou os indicadores já reduzidos desde o lançamento mo RS Seguro. “Com as ações estratégicas e localizadas já foram reduzidos os homicídios, sendo preservadas 458 vidas humanas em comparação ao mesmo período no ano passado, e mais de 3 mil veículos deixaram de ser roubados. Essa nova unidade da BM faz parte desta estratégia e funciona como um aporte especializado para todos os municípios da região”, disse.

O comandante-geral da BM, coronel Mario Ikeda, destacou a importância do 5º BPChoque como reforço para a segurança do Sul do Estado: “O foco do batalhão especial é a manutenção da ordem pública. Como não precisa atender diretamente as emergências do 190, pode trabalhar fortemente na prevenção e na repressão qualificada para a redução dos indicadores de criminalidade, principalmente de roubos e homicídios”.

Reformas

Eduardo Leite aproveitou a deixa para falar, mais uma vez, das reformas estruturais que em breve serão submetidas à Assembleia Legislativa: “Estamos trabalhando com diálogo para tomar as medidas necessárias para reerguer o nosso Estado”.

“Uma certeza que tenho é de que não posso permanecer imóvel diante deste ciclo vicioso, no qual o Estado pesa nos ombros de toda a sociedade e inclusive dos servidores e de suas famílias, não só com atraso de salários mas com a precarização de investimentos que tiram a perspectiva de futuro do Rio Grande do Sul”, completou.

(Marcello Campos)