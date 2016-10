“A cidade precisa de planejamento”, afirma Marchezan no Pampa Debates

O deputado federal Nelson Marchezan (PSDB-RS), candidato à Prefeitura de Porto Alegre, participou nesta quinta-feira (13) do programa Pampa Debates, sob comando do vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto. Marchezan respondeu a inúmeras perguntas dos telespectadores, começando pelos aplicativos de trânsito.

Aponta que é a favor da regulamentação do aplicativo Uber. “O sistema deve ser legalizado”, afirma. Também ressaltou que o transporte público deve obter o serviço com chip eletrônico, para que o passageiro consiga acompanhar o trajeto e horários das linhas.

Em seguida, respondeu às perguntas sobre segurança. “Porto Alegre é capital do País com maiores índices de homicídio. Está 4% à frente de São Paulo e 2% à frente do Rio de Janeiro”, alerta o candidato, explicando que a solução da deficiência de policiais militares não será suprida apenas com a colocação de guardas municipais nas ruas. “Queremos implantar serviços tecnológicos com com câmeras de segurança”, disse, criticando o uso das câmeras apenas para a arrecadação com multas. “Porto Alegre precisa de um Mapa de Inteligência para enfrentar esses problemas. As ferramentas já existem”, destaca Marchezan.

Dentre outros planos, o candidato à Prefeitura de Porto Alegre sinaliza o tratamento de efluentes do Arroio Dilúvio. “Acreditamos que no futuro possamos utilizar do espaço da avenida Ipiranga para um projeto de transporte público”, acrescenta.

Quanto à saúde pública, Marchezan quer acabar com as filas e quer estender o horário de serviço dos postos de saúde para as 22h. “A cidade precisa de planejamento”, finaliza.

Comentários