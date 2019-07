A cidades gaúchas de Ilópolis e Novo Barreiro devem firmar um acordo para estimular o turismo na região da erva-mate

Uma reunião técnica entre representantes dos municípios de Novo Barreiro e Ilópolis acertou os detalhes de um plano de estímulo ao turismo na região da erva-mate, localizada no Noroeste do Rio Grande do Sul. A iniciativa resultou no anúncio da assinatura, em breve, de um documento intitulado “Acordo de Cooperação para Ações de Turismo em Erva-Mate”.

Conforme os prefeitos Edinaldo Rossetto (Novo Barreiro) e Edmar Pedro Rovadoschi (Ilópolis), o documento será rubricado em setembro, durante a realização da Feimate, em Novo Barreiro, e institucionalizado oficialmente em novembro, durante a Festa Turismate, em Ilópolis.

Participaram do encontro líderes locais e regionais, produtores, representantes da indústria e de entidades como a Associação de Ervateiros do Polo Planalto Missões e Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural).

O engenheiro-agrônomo Ilvandro Barreto de Melo, assistente da Emater e coordenador técnico do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva-mate, mencionou o fato de o produto estar entre os principais símbolos da cultura gaúchos, aspecto que se torna propício à exploração do potencial atrativo enquanto zona de visitação.

“Ao mesmo tempo em que proporciona ganhos a todo o setor, em especial aos municípios e polos ervateiros envolvidos, mobilizando pessoas de diversas partes do Estado ou mesmo de fora dele, uma iniciativa assim aproxima e apresenta ao mundo a erva-mate”.

Para a chefe de gabinete do município de Novo Barreiro, Elaine Andriolli, que está à frente das questões de turismo no município, essa parceria é de fundamental importância:

“Estamos começando com o turismo ligado à erva-mate no nosso município, e Ilópolis já tem uma vasta experiência, então essa troca de informações e conhecimento é muito importante para esse momento de construção que estamos vivenciando”.

Ela acrescenta que outros municípios do Polo Ervateiro Planalto Missões já manifestaram interesse em se integrar. “Quem sabe o atual roteiro não se transforme em uma rota turística?”, projeta.

Roteiro

Segundo a extensionista Cinara Martins da Silva, da Emater em Novo Barreiro, a ideia já conta com ações como o roteiro “Caminhos da Erva-mate”, que abrange aspectos pedagógicos, gastronômico e de lazer na área rural. A mais recente edição do evento foi realizada no dia 4 de junho. O objetivo é mostrar ao público todos os processos de produção, desde a semente até o produto consumo.

Além das paisagens, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer o modo de vida dos produtores e as diferentes formas de cultivo. O encerramento do roteiro turístico culmina com uma visita a pontos como CTGs e campings da região, atividades de degustação de chimarrão e gastronomia típica.

(Marcello Campos)

