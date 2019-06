A Cinemateca Capitólio tem programação especial em homenagem a pesquisador gaúcho falecido em 2018

No próximo sábado, a Cinemateca Capitólio homenageia um de seus principais colaboradores, o professor, filósofo, pesquisador e cinéfilo guaibense Décio Andriotti (1933-2018). Uma série de atividades marcará o evento (em parceria com o Clube de Cinema de Porto Alegre), incluindo o descerramento de uma placa batizando de “Sala Décio Andriotti” o espaço multimídia localizado no terceiro andar.

Antes, uma programação especial ao longo da semana destacará diversos filmes, culminando com a exibição de cópia restaurada do clássico “No Tempo das Diligências” (1939), de John Ford, um dos títulos preferidos do homenageado, que tinha nos filmes de faroeste o seu gênero cinematográfico favorito e objeto de coleção.

Familiares de Andriotti também farão a entrega oficial de seu acervo para o Centro de Documentação e Memória do Capitólio. São livros, revistas e filmes que totalizam quase mil itens e estarão à disposição do público. “Trata-se de um gesto que traduz a generosidade intelectual do pesquisador”, destacou o site da prefeitura de Porto Alegre.

O historiados Luiz Osvaldo Leite, que conviveu por quase oito décadas com o intelectual, relembra a paixão pelo cinema como uma das marcas da trajetória de Andriotti. No período em que ele lecionou Matemática e História em um colégio de Florianópolis (SC), foi responsável pela criação de um cineclube escolar, frequentado pelo cineasta Rogério Sganzerla, diretor de trabalhos fundamentais como “O Bandido da Luz Vermelha”.

Tanto a exibição de “No Tempo das Diligências” quanto a cerimônia de descerramento da placa são abertas ao público e têm entrada franca. A Cinemateca Capitólio-Petrobras fica na esquina da rua Demétrio Ribeiro com a avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico da capital gaúcha.

Terça-feira (25)

– 14h: Diamantino;

– 16h: Morrer aos 30 Anos;

– 18h: A Segurança Interna;

– 20h: Secundas + Escolas em Luta.

Quarta-feira (26)

– 14h: Diamantino;

– 16h: Os Anos de Chumbo;

– 18h: A Assembleia;

– 20h: Secundas + Zero de Conduta.

Quinta-feira (27)

14h – Inferninho;

– 16h – As Consequências do Crime;

– 18h – Operações de Garantia da Lei e da Ordem;

– 19h30min – Uma Juventude Alemã + debate com a cineasta Liliana Sulzbach e a cientista política Silvana Krause.

Sexta-feira (28)

– 14h: Inferninho;

– 16h: O Planeta dos Vampiros;

– 18h: A Ameaça que Veio do Espaço;

– 20h: Projeto Raros: Alien 2 – Sulla Terra.

Sábado (29)

– 14h: No Tempo das Diligências – Homenagem a Décio Andriotti;

– 16h: Enraivecida na Fúria do Sexo;

– 18h: Alien, o Oitavo Passageiro + debate com Tainara Fraga e Carina Schröder.

Domingo (30)

– 14h: Inferninho;

– 16h: A Ameaça que Veio do Espaço;

– 18h: O Planeta dos Vampiros;

– 20h: Zoravia + debate.

(Marcello Campos)

