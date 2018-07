A Coca-Cola lança no Brasil um refrigerante com sabor de café

Uma combinação de café e Coca-Cola acaba de chegar às gôndolas brasileiras. Coca-Cola Plus Café Espresso, que entra para o portfólio fixo da Coca-Cola Brasil, se apresenta como opção em um mercado cada vez mais exigente em relação a qualidade e sabor uma nova experiência, contando com a chancela de sua marca mais antiga e icônica, mas sempre ligada nas tendências e necessidades de consumo.

Coca-Cola Plus Café Espresso tem a proposta de levar mais entusiasmo e sabor às diferentes atividades do dia a dia intenso em que as pessoas, em especial, os jovens, estão envolvidos hoje. “Queremos oferecer um aliado para quem vive em movimento e precisa de um gás, uma inspiração, para continuar seguindo em frente”, diz Selman Careaga, vice-presidente de Marketing da Coca-Cola Brasil. “Pesquisamos muito para chegar a um gosto bem equilibrado, inspirado no café espresso, característico de uma das mais tradicionais e favoritas formas de preparo de café no mundo”.

Com 40% a mais de cafeína em relação a Coca-Cola original, e 50% menos açúcar, a bebida reafirma o compromisso da Coca-Cola Brasil de oferecer mais opções com menos calorias. Em latinha de 220 ml, a novidade também contempla outro objetivo da empresa, que é ter embalagens menores, mais adaptáveis ao estilo de vida e à ocasião de consumo de cada pessoa.

Segundo lugar no ranking de países que mais consomem café no mundo, de acordo com a Embrapa, o Brasil será um dos primeiros países a lançar Coca-Cola Plus Café Espresso, logo depois de mercados como Japão, Austrália e Vietnã. Mas, aqui, traz uma combinação desenvolvida especialmente para o paladar brasileiro.

Coca-Cola Plus Café Espresso será comercializada em lojas de conveniência, padarias, mercearias, bancas de jornal, supermercados, hipermercados e atacados de todo o Brasil. O preço sugerido é de R$2,00 a R$2,50.

Coca-Cola Brasil

O Sistema Coca-Cola Brasil é o maior produtor de bebidas não alcoólicas do País e atua em nove segmentos — água, café, chás, refrigerantes, néctares, sucos, lácteos, bebidas esportivas e bebidas vegetais — com uma linha de 213 produtos, entre sabores regulares e versões zero ou de baixa caloria.

Composto por nove grupos de fabricantes franqueados, mais a parceria com Leão Alimentos e Bebidas, o Sistema emprega diretamente 53,7 mil funcionários, gerando cerca de 600 mil empregos indiretos. Em 2018, o Sistema Coca-Cola Brasil mantém o nível de investimentos do ano passado, de aproximadamente R$ 3 bilhões, e continua apostando em inovar para ampliar seu portfólio, oferecer cada vez mais opções com menos açúcar adicionado e em incentivar iniciativas que melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua.

A empresa trabalha para gerar impacto social e ambiental positivos. Em 2017, passou a contribuir com o acesso à água potável em comunidades rurais e de baixa renda, por meio da aliança Água+ Acesso. Em reciclagem, a empresa tem o objetivo de ajudar a coletar e reciclar o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030.

