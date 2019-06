A colheita da lavoura de milho está praticamente encerrada no Rio Grande do Sul

Um boletim atualizado da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) ressaltou que a colheita de milho no Rio Grande do Sul está praticamente concluída nas regiões onde as condições climáticas foram favoráveis, a exemplo do Noroeste gaúcho. O índice é de 99%, ficando o restante por conta do Alto Jacuí e do Noroeste Colonial, onde não foi possível dar continuidade devido à falta de umidade adequada para a operação.

Com a soja em período de entressafra, os produtores gaúchos do cereal realizam negócios e já iniciam o planejamento da próxima safra. A colheita foi finalizada com boa produtividade. Áreas cultivadas fora do período recomendado obtiveram menor rendimento.

Após a conclusão da colheita do arroz no Estado, os produtores também se direcionam aos negócios, movimentando a comercialização nas regiões produtoras. No que se refere ao feijão 2ª safra, a semana teve condições meteorológicas mais favoráveis a essa cultura, com períodos de baixa umidade e maior insolação contribuindo para o avanço. Mesmo assim, a colheita continua com atraso em relação ao desempenho de 2018.

O período foi de grande avanço na semeadura do trigo em toda região Noroeste, consequência de dias com clima favorável, em função do qual o solo apresentou umidade adequada para a atividade, realizada inclusive durante a noite. No Rio Grande do Sul, a safra deve ser de aproximadamente 740 mil hectares, e o plantio totalizou 45% das áreas.

Nas regiões do Noroeste Colonial, Celeiro e Alto Jacuí, o desenvolvimento e o manejo das olerícolas foram favorecidos pela condição climática da semana anterior. As folhosas, principalmente alface e rúcula, apresentam bom crescimento, folhas bem desenvolvidas e diminuição de incidência de doenças, ampliando assim a oferta de produtos nas feiras e mercados.

Quanto ao manejo do gado de corte, de modo geral iniciou-se a entrada dos animais nas pastagens. Nas últimas semanas, o excesso de umidade no solo vinha dificultando tanto o desenvolvimento das pastagens como a sua utilização.

Na bovinocultura de leite, são boas as condições corporais dos animais. Os produtores estão atentos para que não ocorra perda de escore das matrizes. No manejo pré-parto, os produtores de ovinos fazem a vacina contra as clostridioses, a fim de proteger as suas futuras crias. Nas últimas semanas, os preços pagos ao produtor de porcos vêm apresentando pequenas elevações em virtude do aumento da demanda no mercado internacional.

Na piscicultura, pescadores da lagoa dos Patos encaminham documentação para acessar o seguro-defeso, pelo qual os pescadores artesanais recebem um salário mínimo mensal durante quatro meses; o defeso torna possível a reprodução dos peixes.

As chuvas intensas e a alta umidade estão atrasando a limpeza e manutenção dos açudes e taipas. Os tanques e açudes estão bem supridos de água, alguns inclusive transbordando. As encomendas de alevinos estão encerradas e serão retomadas em agosto. A semana de temperaturas médias amenas foi favorável aos peixes.

