Anunciados filmes participantes do Festival de Cinema de Gramado deste ano

Um evento na cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, marcou o anúncio dos filmes participantes do 47º Festival de Cinema de Gramado, que será realizado de 16 a 24 de agosto. Segundo a comissão organizadora, serão exibidos 19 longas-metragens em competição e 34 curtas (Mostras Gaúcha e Nacional), além de trabalhos especiais, homenagens, debates e discussões sobre o mercado audiovisual.

Foram 195 longas brasileiros inscritos (contra 111 no ano passado). Os sete que disputam o troféu Kikito foram produzidos em cinco Estados. Já os estrangeiros somaram 95 inscrições (contra 78 na edição anterior). A mostra competitiva conta com sete filmes de sete países distintos: Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, México e Uruguai.

A categoria de curtas-metragens brasileiros, que já teve os 14 selecionados divulgados, contou com 777 inscrições, mais que o dobro dos 365 da edição passada. Os curtas-metragens gaúchos receberam 95 inscrições e terão 20 títulos em competição. A novidade deste ano é a mostra competitiva de longas-metragens gaúchos, cujos concorrentes serão anunciados nas próximas semanas.

O orçamento do Festival é de aproximadamente R$ 4 milhões, incluindo recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura (estadual) e Rouanet (Federal), bem como verbas diretas de patrocinadores e do aporte de recursos diretos da autarquia local Gramadotur, ligada à prefeitura da cidade na Serra Gaúcha.

Curtas gaúchos selecionados

– “A Maior Locadora do Mundo” (Porto Alegre, com direção de Matheus Mombelli e estrelado por Hilton Zilberknob);

– “A Pedrea” (Porto Alegre, com direção de Iuli Gerbase e elenco formado por Felipe Kannenberg, Ester Amanda Schafer, Morgana Kretzmann e João Felipe Kowal);

– “Budapest V4 Final 2” (Porto Alegre, com direção de Gabriel Motta e elenco formado por Luiza Moraes, Andras Horvath, Orsolya Balogh e Gabriel Motta);

– “Buitenlanders/Estrangeiros” (Porto Alegre, com direção de Cassio Tolpolar e elenco formado por Anouk Cleven, Aimée Goulart e Hopi Chapman);

– “Dia de Mudança” (Porto Alegre, com direção de Boca Migotto e elenco formado por Nelson Diniz e Sandra Dani);

– “É Assim Que Você Parece” (São Leopoldo, com direção de Pedro Valadão e elenco formado por Clemente Viscaíno, Rodrigo Grings e Glória Andrades);

– “Êles” (Porto Alegre, com direção de Roberto Burd e elenco formado por João Pedro Prates, Teca Pereira, Álvaro Rosacosta, Janaina Pelizzon, Sidnei Borba, Maria Antônia Giulian, Nadya Mendes, Daniel Tessler, Israel Silveira, Lira Alexandre e Jacqueline Souza);

– “Endotermia” (Porto Alegre, com direção de Emiliano Cunha e elenco formado por Evelyn Hoffmann e Malyck Badu);

– “Kerexu” (Porto Alegre, com direção de Denis Rodriguez e Leonardo Remor, com elenco formado por Antônia Garai, Maria Palácio Gonçalves, Zulma Garai, Mariana Benites e Iori Garai.

– “Linha Travessão” (Porto Alegre, com direção de Douglas Roehrs);

– “O Carnaval de Gregor” (Caxias do Sul, com direção de Kiwi Bertola e elenco formado por Nadya Mendes, Kayode Assis, Rafael Ritta, Bibi Rositto, Llucas Ferreira, Fred Restori, Jorge Junior, Jaqueline Souza, Cinandrea Guterres, Artur José Pinto, Claudio Benevenga e Gloria Andrades);

– “O Menino da Terra do Sol” (Bento Gonçalves, com direção de Michel Marchetti e elenco formado por João Pedro Prates, Renato Robaínna Santacaratina, Emanuele Gransnievicz, Davi Canabarro de Lima Schimitz, Gabriel Giovane Borsatto, Rafael Franskowiak, Nini Andrea Grecco e Nini Miguel Foppa);

– “Quero Ir Para Los Angeles” (Porto Alegre, com direção de Juh Balhego e elenco formado por Manuela Miranda, Pâmela Manica, Bruno Cardoso e Paula Souza);

– “Só Sei Que Foi Assim” (Pelotas, com direção de Giovanna Muzel e elenco formado por Giovanna Muzel e Jacson Piovesan);

– “Sonata” (Porto Alegre, com formação de direção de Felipe Diniz e elenco formado por Janaina Kremer e Lucas Soares);

– “Stardust” (Porto Alegre, com direção de P. Zaracla e elenco formado por Patrick Rigon, Fabian Gloor, Carolina Wilhelm e Alanna Pingray);

– “Tempestade e A Janela de Papel” (Porto Alegre e direção de Viviane Locatelli, com elenco formado por Viviane Locatelli, Caio Lopes, Fernando Antunes e Sofia Trumi Hagemann);

– “Tesourinho” (Pelotas, com direção de Bruna Dreyer Nery);

– “Veraneio” (Porto Alegre, com direção de Nelson Diniz e elenco formado por Liane Venturella, Clemente Viscaino e Sandra Dani);

– “Who’s That Man Inside My House?” (Sapucaia do Sul, com direção de Lucas Reis e elenco formado por João Pedro Prates e Cristian Verardi);

Longa gaúcho selecionado

“Raia 4” (direção de Emiliano Cunha, com elenco formado por Brídia Moni, Kethelen Guadagnini, Fernanda Chicolet, Rafael Sieg, José Henrique Ligabue, Fernanda Carvalho Leite e Arlete Cunha).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: