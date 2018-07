A companhia aérea Latam vai cobrar por marcação de assentos e antecipação de voos

A companhia aérea Latam informou que está com uma nova política de cobrança de alguns serviços oferecidos por ela. Em comunicado enviado aos clientes, a empresa informou que a partir de 16 de agosto passará a cobrar por antecipação de voos e pela escolha de lugar nas aeronaves.

Os valores variam de R$15 a R$75 dependendo da solicitação e do tipo de promoção que a passagem foi adquirida. Segundo a Latam, a partir da data será possível, além de antecipar o horário das partidas, adiar o embarque no mesmo dia.

O serviço, oferecido em voos nacionais, passará a ser cobrado e terá taxa fixa de R$ 75 para o passageiro que adquiriu o bilhete na modalidade “tarifa light”, outras categorias ofertadas pela empresa o serviço continuará sendo gratuito. O serviço não está disponível, nem pagando, para passagens compradas na “tarifa promo”. A forma gratuita também continuará grátis para quem se dirigir a uma loja física da companhia.

“Caso tenha passagens emitidas até o dia 15 de agosto na tarifa Light, você poderá antecipar seus voos sem custo, e com mais praticidade, pela seção Minhas Viagens, até a data citada. Para voos a partir de 16 de agosto, você poderá antecipar seus voos, sem custo, diretamente em uma das lojas da Latam nos aeroportos”, informou.

Já pra quem desejar escolher o assento na aeronave, a companhia aérea passará a tarifar em R$ 15 bilhetes adquiridos pela ‘tarifa light” e em R$ 25 na “tarifa promo”. Para não pagar a mais, o cliente deverá aceitar a escolha feita de forma automática. Outras segmentações continuam tendo a possibilidade sem ser tarifado.

Desde o ano passado, as empresas também cobram pelo despacho de bagagem. Havia a promessa de que a cobrança poderia reduzir o valor do bilhete, mas isso acabou não acontecendo, pois outros custos subiram, com a alta do petróleo e do dólar.

Azul

A Azul anunciou ter firmado uma carta de intenção para compra de 21 aeronaves Embraer 195-E2, aumentando a quantidade de pedidos firmes para 51. O anúncio foi feito durante a Farnborough International Airshow, feira de aviação que acontece na Inglaterra. A Azul é a maior operadora de E195 do mundo.

Com entregas a partir de 2019, a nova aeronave terá 136 assentos, 15% a mais que a geração atual. Com um consumo mais eficiente de combustível, a Azul espera operar esses E2s com uma redução de pelo menos 26% no custo por assento comparado com a geração atual de E1s que opera. Adicionalmente, os E2s terão as mesmas especificações de cabine do E1, reduzindo significativamente o custo de treinamento de pilotos.

“Dado que 50% de nossos E1s serão devolvidos nos próximos cinco anos, esse novo pedido garante a substituição destas aeronaves por aeronaves de nova geração, mais eficientes na queima de combustível, contribuindo para a contínua redução de nossos custos unitários”, afirmou John Rodgerson, presidente-executivo da Azul.

Semana passada, a americana JetBlue, que foi fundada por David Neeleman, anunciou que compraria aviões A220, da Bombardier, para substituir aeronaves da Embraer. Neeleman também fundou a Azul.

A Embraer negocia com a Boeing a venda de 80% de sua unidade de aviação comercial para a Boeing, depois que a europeia Airbus comprou o programa C-Series da Bombardier, cujas aeronaves (rebatizadas de A220) concorrem diretamente com as da Embraer.

