A companhia Azul não fará mais o voo de São Paulo para Porto Alegre com embarque no aeroporto de Congonhas

A partir do dia 29 deste mês, a companhia aérea Azul deixará de operar 19 voos diários que partem do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Porto Alegre e Curitiba (PR). De acordo com a imprensa especializada, a decisão foi motivada pela estratégia da empresa em utilizar os “slots” das duas cidades na Região Sul para a sua operação da ponte aérea Rio-São Paulo, considerada a rota mais lucrativa do País.

O termo “slot” é utilizado no segmento de aviação comercial em referência ao direito de uma empresa do segmento para pousar ou decolar em aeroportos congestionados. Equivale a uma espécie de vaga que permite ao seu titular marcar um pouso ou uma decolagem em um intervalo de tempo pré-determinado.

A Azul obteve esse espaço na ponte aérea por ter “herdado” na redistribuição da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) um total de 15 slots de Congonhas que eram da Avianca, cujas operações no Brasil faliram. Somando aos 19 focados de Porto Alegre e Curitiba, a empresa aérea chegou a 34 “slots”.

Com isso, poderá operar 17 voos por dia entre os aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ) – e vice-versa. Em média, será realizada uma decolagem a cada 50 minutos, a preço de R$ 99 pela passagem (trecho), a título de promoção inicial. O tempo e viagem varia entre uma hora e meia até duas horas.

Guarulhos

Já no que se refere aos quatro voos diários da Azul de São Paulo a Porto Alegre partindo do Aeroporto de Garulhos, não há informações sobre possíveis alterações. Os horários de embarque hoje disponíveis, nesse caso, são 6h20min, 8h25min, 10h25min, meio-dia, 14h15min, 18h45min e 23h10min. Há possibilidade de que a unidade passe a operar alguns dos voos para Porto Alegre que antes eram feitos a partir de Congonhas.

Atualmente, o passageiro que pretende se deslocar entre as capitais gaúcha e paulista a bordo de voo comercial sem escalas tem como opções as empresas aéreas Azul, Latam e Gol. Os embarques e desembarques são feitos nos aeroportos de Garulhos (SP), Congonhas (SP) e Salgado Filho (RS).

Ponte Aérea

Com a entrada da Azul no trecho Rio-São Paulo, a companhia será a única a operar a rota no aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, ao menos durante quase todo o mês de setembro.

Isso acontecerá porque a empresa usará, em um primeiro momento, entre cinco e seis aeronaves da fabricante brasileira Embraer, que são de menor porte e, assim, conseguirão pousar na pista auxiliar do aeroporto, a fim de contornar a reforma na pista principal do, cuja conclusão está prevista para o dia 21 de setembro. Em condições normais, Gol e Latam também atuam na unidade.

(Marcello Campos)

