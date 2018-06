A Companhia Municipal da Dança de Porto Alegre integra o aniversário do Theatro São Pedro

A Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre participa neste domingo (24), da celebração dos 160 anos do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n – Centro Histórico), durante concerto da Orquestra de Câmara do teatro. O concerto, a partir das 18h, terá no repertório obras dos compositores brasileiros Arthur Barbosa e Carlos Gomes e do russo Igor Stravinsky. Sob a regência do maestro Evandro Matté, a Orquestra de Câmara contará com a participação especial da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre, na apresentação da Suite Pulcinella, do compositor russo Igor Stravinsky. Escrita em 1922, sendo a forma concertante, portanto reduzida do balé, a Suite é composta por oito movimentos e tem a direção geral de Airton Tomazzoni, direção artística da bailarina Paula Amazonas, direção técnica de Neca Machado, coreografia de Alexandre Rittmann e figurinos de Antônio Rabadan.

O concerto é apresentado pelo Ministério da Cultura, Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o Patrocínio da Stihl e realização do governo federal. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro com os seguintes valores: plateia e cadeira extra a R$100, camarote central a R$80, camarote lateral a R$ 50 e galeria a R$ 30. Os valores têm descontos de 50% previstos por lei para estudantes, idosos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência.

Theatro São Pedro

Inaugurado em 27 de junho de 1858, a história do Theatro São Pedro está há muito vinculada à própria memória cultural de Porto Alegre, sendo fundamental ao desenvolvimento das artes com projeção nacional e internacional. Saiba mais sobre a história do teatro e a herança sociocultural vinculada à importância da existência e manutenção de um teatro, clicando aqui.

Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro

Foi criada em 10 de abril de 1985 para fortalecer ainda mais a tradição musical do Theatro São Pedro, através de uma parceria informal entre a direção do teatro, na pessoa de Eva Sopher, e o Departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul), pelo interesse do violinista e professor Marcello Guershfeld, do professor de regência, Arlindo Teixeira, e do maestro José Pedro Boéssio.

A Orquestra consolidou-se como um dos principais grupos de câmara brasileiros em atividade continuada. Nessas três décadas, tem contribuído para a cultura, realizando três séries de apresentações, além da produção de óperas e balés: os Concertos Oficiais, os Concertos Banrisul para Juventude e os Concertos Populares.

Maestro

Evandro Matté é diretor artístico e maestro da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), da Orquestra Unisinos Anchieta e diretor artístico do Festival Internacional Sesc de Música, que ocorre em Pelotas. Matté realizou a sua formação musical na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na University of Georgia (EUA) e no Conservatoire de Bordeaux (França). Trompetista da Ospa desde 1990, é também coordenador cultural da Unisinos e pós-graduado em Gestão Empresarial. Esteve à frente de orquestras do Uruguai, Argentina, Itália, China, República Checa, EUA e Alemanha. É coordenador do projeto social Vida com Arte, que atende 120 crianças, proporcionando inclusão social por meio da música.

Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre

É um projeto realizado em conjunto pelas secretarias da Cultura e da Educação da Prefeitura de Porto Alegre, que mantém um elenco profissional de 12 bailarinos e bailarinas selecionados através de edital público. O projeto existe desde 2014 e foi sancionado por lei em 2017. A Companhia já realizou 11 montagens, reunindo um público de cerca de 40 mil espectadores. Atua de forma integrada com as Escolas Preparatórias de Dança, que funcionam em cinco escolas municipais da periferia de Porto Alegre, com formação em dança para crianças e adolescentes, entre 7 a 17 anos, no turno inverso da escola. A Companhia Municipal também mantém a Companhia Jovem de Dança, reunindo 20 estudantes que se destacam nas Escolas Preparatórias de Dança, que atuam junto com bailarinos profissionais, fomentando a qualificação e aprimoramento técnico e artístico desses jovens.

