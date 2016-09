A conexão SP – Londres

A PF (Polícia Federal) está prestes a descobrir um dos maiores mistérios envolvendo o ex-ministro Antonio Palocci, preso na 35o- fase da Lava-Jato. Assim que deixou o governo de Dilma Rousseff, no primeiro mandato, Palocci se mudou para Londres (Reino Unido), onde morou por quase um ano, fazendo a ponte com São Paulo. Apenas um grupo seleto da cúpula do PT sabia de seu paradeiro. Como notório, Londres é a capital financeira da Europa.

Êpa, êpa

Na sexta-feira, às 18h, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu com a cúpula da Superintendência da PF em SP, para tratar de combate ao crime organizado.

Lugar errado

O ministro da Justiça, na fala sobre a eventualidade de nova operação, estava ao lado de… Duarte Nogueira, candidato do PSDB em Ribeirão Preto (SP), terra de Palocci.

Cautela

A Associação dos Delegados Federais preferiu não soltar nota sobre a frase infeliz de Alexandre de Moraes. Para a classe, o ministro foi infeliz e se empolgou.

Ponte é do presidente

O juiz Carlos Medeiros, de Brasília, deu sentença pela manutenção do nome do presidente Costa e Silva em uma ponte da capital. O GDF (governo do Distrito Federal) havia determinado a troca da nomenclatura em homenagem a Honestino Guimarães, perseguido pelo regime militar, e a Câmara Legislativa aprovou.

Sentença econômica

Na ação, impetrada por grupo de advogados, os requerentes reclamam que não houve consulta popular, o que fere a Lei 4052 e Artigo 362 da Lei Orgânica do DF. Na sentença, o juiz determina que as placas por ora sejam mantidas com o nome de Honestino, por questão de economia, diante do cenário do caixa do GDF.

Fera…

A empresa Fera, que tem como sócio João Magro, lesou os cofres públicos de São Paulo em R$ 1 bilhão, desde o começo das operações em 2008. O ICMS oriundo das vendas de gasolina é da Refinaria de Manguinhos (RJ), que tem a Fera como cliente.

… em calote

A Fera só recebe gasolina de Manguinhos, é o braço da refinaria em São Paulo. Além do ICMS, até julho a Fera deixou de arrecadar R$ 100 milhões em Cide e PIS/Cofins.

Baixou a Dilma

Após a oficialização no cargo, baixou a Dilma em Michel Temer. Tem elevado a voz, se irritado fácil e dado murrinhos (por ora) na mesa em reuniões com subordinados.

Só festa

Criado com festa pelo governo federal há quatro meses, o comitê de coordenação e controle das fronteiras ainda não mostrou trabalho. Há uma expectativa para que algo concreto saia dia 3 de outubro.

Jantar paraguaio

É quando o presidente paraguaio, Horácio Cartes, vai receber o presidente Michel Temer e comitiva ministerial. Caso nada seja anunciado, será apenas jantar festivo. Vale lembrar que Cartes é dono da Tabesa, a maior fabricante de cigarros no País, que são contrabandeados para… o Brasil.

Tesourada…

Em meio ao cabo de guerra com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), após declarações sobre o aumento da jornada trabalhista, o ministro Ronaldo Nogueira (PTB) cancelou os contratos com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

… estatística

Por outro lado, Nogueira avalia ampliar a “subvenção” à Fundação Getulio Vargas, atualmente na faixa de R$ 80 milhões por ano, para que a empresa assuma estudos e pesquisas antes feitos pelo Dieese.

Comitiva de rei

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) está irado com a atuação da Comunicação do Planalto sobre o episódio em que Temer pegou o filho na escola. Agora são nove, em escala, os seguranças para o garoto.

Comentários