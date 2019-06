A Confederação Brasileira de Futebol define as datas de clássicos do Brasileirão após a Copa América

A Diretoria de Competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, na sexta-feira (14), a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro Série A, das rodadas 10 até a 15, incluindo os clássicos estaduais. Após o fim da Copa América de 2019, a competição mais equilibrada do mundo voltará e promete muitas emoções. E não vão faltar grandes confrontos para mexer com os torcedores nos estádios pelo Brasil, em especial na 11ª rodada. No dia 21 de julho (domingo), o Beira-Rio irá receber o clássico Grenal às 11h, no horário que já caiu no gosto das famílias e dos fãs de futebol. As informações são da CBF e da Gazeta Esportiva.

O duelo que reiniciará a competição após a Copa América é o confronto entre Grêmio-RS e Vasco da Gama-RJ, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), no sábado (13), 17h, seguido do clássico Choque-Rei. São Paulo e Palmeiras irão se encontrar e ir em busca da vitória, às 19h, no Morumbi, em um duelo que promete parar a capital paulista. No dia seguinte a torcida com a atual maior média de público do campeonato (46.591) terá a chance de subir ainda mais esse número. No horário da família, às 11h, o Flamengo-RJ receberá o Goiás-GO, no Maracanã. Mesmo estádio que, na segunda-feira (15), às 20h, o Fluminense-RJ irá enfrentar o Ceará-CE.

Na rodada seguinte, dia 20 de julho, também um sábado, o Vasco recebe o Fluminense em São Januária às 17 horas.

Flamengo e Botafogo se enfrentam na 12ª rodada, no domingo, 28 de julho, às 16 horas no Maracanã.

A 13ª rodada será a rodada com mais clássicos: três. Ceará e Fortaleza jogam no sábado, dia 3 de agosto, às 19 horas, no Castelão. No domingo, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro às 16 horas, no Independência, enquanto o Corinthians recebe o Palmeiras, às 19 horas, na arena corintiana.

A 14ª rodada terá São Paulo e Santos, no Morumbi, no sábado, 10 de agosto, às 17 horas. Por fim, a 15ª rodada terá o jogo entre Vasco e Flamengo no sábado, dia 17 de agosto, às 19 horas, em São Januário.

Sequência pesada

Após a realização da Copa América, Internacional e Grêmio terão uma sequência pesada de jogos que envolve as quartas de final da Copa do Brasil, Libertadores e a sequência do Brasileiro. O Colorado encara o Palmeiras, enquanto o Tricolor Gaúcho terá pela frente o Bahia no mata-mata nacional.

Já pela Libertadores nas oitavas de final, os vermelhos pegam o Nacional, do Uruguai. Os jogos serão nos dias 24 e 31 de julho. A partida de ida será no Parque Central e o jogo de volta no Beira-Rio.

Por sua vez, a equipe gremista irá reviver o duelo da primeira fase da competição intercontinental. As partidas estão marcadas para os dias 25 de julho e 01 de Agosto. O confronto de ida acontecerá na Arena e o segundo jogo no Defensores Del Chaco.

