A Confederação Brasileira de Futebol quer Neymar focado no campo e só pensará em corte caso haja obrigação judicial

A exposição do caso Neymar e a repercussão na preparação da Seleção Brasileira para a Copa América ainda não são motivos para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pensar em cortar o jogador, acusado de estupro.

Segundo fontes da entidade, a melhor coisa a se fazer agora é colocar o craque em campo para treinar e jogar. Na cúpula da CBF, ainda não há uma discussão sobre eventual dispensa do camisa 10. Mas há a consciência de que é necessário ficar atento ao desenrolar dos fatos.

A única ressalva é se houver algum impedimento judicial ou se Neymar tiver que ser liberado para prestar esclarecimentos. A CBF entende que a presença da Polícia Civil pode se dar na concentração da seleção a qualquer momento e novamente gerar noticiário negativo dias antes da estreia no torneio sul-americano.

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, está em Paris, na França, e acompanha o caso de perto. Ele chegou à cidade nesta segunda-feira (03) vindo de Madri, na Espanha, para participar de reuniões da Conmebol e assistir ao Mundial feminino, antes de voltar ao Brasil para o início da Copa América.

A Conmebol também acompanha a repercussão de perto e teme arranhões na imagem da competição por conta das investigações sobre uma de suas principais estrelas.

Extorsão

No fim de semana, Neymar usou as redes sociais para reafirmar que é vítima de extorsão. O camisa 10 da Seleção Brasileira e do PSG (Paris Saint-Germain) publicou um vídeo no qual nega a acusação de estupro e reproduz várias conversas pelo WhatsApp com a mulher que o denunciou.

O papo trazido à tona por Neymar tem vídeos provocativos, nudes e o desenrolar do trâmite que culminou com a viagem a Paris dessa mulher que não quis se identificar ao registrar boletim de ocorrência.

“Fui induzido a isso, foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo, mas que isso sirva de lição daqui adiante”, disse o jogador no vídeo. Pela reprodução exposta por Neymar, o contato entre os dois no aplicativo de mensagens começou em 11 de março, inclusive com o envio de vídeos por parte dela. De acordo com a publicação do jogador, a rotina se manteve. No começo de maio, a ideia de levá-la a Paris começou a ser amadurecida. Neymar se comprometeu em cuidar da logística.

Ainda segundo o conteúdo disponibilizado pelo jogador, a mulher desembarcou na capital francesa no dia 15 de maio. As conversas indicam que já neste dia houve relação sexual entre os dois, com a promessa de que um novo encontro aconteceria.

Deixe seu comentário: