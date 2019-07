A confiança da população brasileira nas Forças Armadas é a maior, aponta a pesquisa Datafolha

As Forças Armadas se mantêm como a instituição em que a população brasileira mais confia, e os partidos políticos seguem como o alvo da maior desconfiança, aponta pesquisa Datafolha. Questionados sobre o grau de confiança nas Forças Armadas, 42% dos entrevistados responderam que confiam muito nos militares, 38% que confiam um pouco e 19%, que não confiam.

O resultado deste levantamento pouco difere daquele apresentado na sondagem de abril deste ano, quando 45% diziam confiar muito, 35% um pouco e 18% não confiavam. O Datafolha ouviu 2.086 pessoas nos dias 4 e 5 de julho em 130 municípios de todo o País. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Enquanto isso, a desconfiança nos partidos políticos oscilou quatro pontos para cima, indo de 54% em abril para 58% agora. Apenas 4% dos entrevistados dizem confiar muito nas siglas, e 36%, um pouco. Há três meses esses índices foram de 5% e 39%, respectivamente. A Presidência da República continua sendo a segunda instituição em que a população mais confia, com 28% dos entrevistados afirmando que confiam muito, e 40%, que confiam um pouco. Não confiam 31%.

Os números de julho apenas oscilaram em relação aos de abril, quando 29% confiavam muito, 41% um pouco e 29% não confiavam. A desconfiança no Congresso Nacional, isto é, nos deputados e senadores, também oscilou quatro pontos para cima em julho e chegou a 45%. Os que dizem confiar muito no Legislativo federal são 7%, e os que confiam um pouco, 46%, ante 8% e 49% em abril.

O grau de confiança na imprensa e nas redes sociais mantiveram os patamares de abril, com 21% dos entrevistados afirmando confiar muito na imprensa – eram 24% – e 9% que confiam muito nas redes sociais – ante 10% há três meses. A desconfiança na imprensa, porém, oscilou quatro pontos para cima, indo a 30%, enquanto 46% dizem não confiar nas redes sociais.

O grau de confiança nas instituições em geral é maior entre aqueles que aprovam o presidente Jair Bolsonaro. No caso do STF (Supremo Tribunal Federal), por exemplo, 26% dos que avaliam o governo como ótimo ou bom dizem confiar muito no STF. Esse índice cai para 17% entre os que veem Bolsonaro como regular e chega a 9% entre aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo.

O maior grau de confiança no Congresso (11%) também é verificado entre quem aprova Bolsonaro. Entre quem considera o governo regular, apenas 6% confiam muito no Legislativo, e 4% entre quem reprova o presidente.

A exceção é a imprensa, que mantém o mesmo nível de confiança independente da avaliação que o entrevistado tem do governo Bolsonaro: confiam muito 21% entre os que avaliam ótimo ou bom, 22% entre quem considera regular e 21% entre aqueles que classificam o governo como ruim ou péssimo.

