A Copa do Mundo terá 48 seleções a partir de 2026

A partir de 2026, a Copa do Mundo terá 48 participantes. A decisão deve ser ratificada nesta terça-feira em Zurique (Suíça) pelo Conselho da Fifa, um dia após a cerimônia entrega da Bola de Ouro do ano passado. O formato do torneio e as eventuais mudanças nas Eliminatórias (como no número de vagas por continente) devem ser decididas provavelmente em março.

Aumentar o número de participantes do Mundial foi uma das promessas de campanha de Gianni Infantino, ex-secretário-geral da Uefa eleito em fevereiro do ano passado para a presidência da Fifa. América do Sul deve contar com seis vagas diretas e outra na repescagem (atualmente são quatro mais uma). Essa divisão para cada continente ainda poderá ser alterada mas um acordo prévio entre as seis confederações prevê o seguinte quadro:

Europa: 16 vagas

África: 9,5 vagas

Ásia: 8,5 vagas

América do Sul: 6,5 vagas

Américas do Norte, América Central e Caribe: 6,5 vagas

Oceania: 1 vaga

Outro ponto a ser definido é o formato. A tendência é de que as 48 seleções sejam divididas em 16 grupos de três times, com os dois mais bem colocados de cada chave avançando à fase seguinte. Até a final, os 32 classificados se enfrentariam em partidas “mata-mata”, durante aproximadamente um mês, mesma duração das últimas edições.

Na primeira edição, em 1930 (Uruguai), foram 13 participantes, passando para 16 em 1934 (França). Já em 1938 (Itália) foram 15 e em 1950 (Brasil) 13 participantes. Em 1938 e 1950, a fórmula previa 16 seleções desistiram de participar, por questões sócio-políticas. Já as Copas de 1942 e 1946 não foram realizadas, devido à Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

De 1954 (Suíça) até 1978 (Argentina), fixou-se o número em 16 seleções, passando a 24 equipes entre 1982 (Espanha) e 1994 (Estados Unidos). Em 1998 (França), o Mundial passou a ter 32 equipes e assim continuará até a Copa de 2022 (Qatar).

Comentários