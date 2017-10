A Coreia do Norte lançou um novo míssil, que sobrevoou o Japão e caiu no oceano Pacífico

A Coreia do Norte lançou um novo míssil a partir de uma área próxima da capital Pyongyang, que então sobrevoou o Japão e caiu no oceano Pacífico, disseram nesta sexta-feira autoridades japonesas e sul-coreanas.

Em comunicado, o Norad (Comando de Defesa Aeroespacial dos EUA, na sigla em inglês) disse se tratar de um míssil balístico de alcance intermediário, que não ofereceu riscos a Guam ou aos Estados Unidos, e que o lançamento ocorreu a partir das proximidades de Sunan.

Os cidadãos japoneses foram alertados para ficar longe de qualquer material que possa ser destroço de míssil.

O gabinete presidencial sul-coreano convocou imediatamente uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. As tropas do país realizavam um treinamento de mísseis balísticos no Mar do Japão em resposta à provocação anterior do vizinho do norte.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, estava na Índia e está regressando ao Japão. Seu chefe de gabinete, Yoshihide Suga, disse que o Japão quer considerar diversas formas de resposta ao lançamento, e que ele foi problemático para a segurança dos aviões, porque ocorreu sem aviso.

Segundo a Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, foi informado sobre o lançamento.

No dia 28 de agosto, a Coreia do Norte já havia lançado um míssil balístico que sobrevoou o Japão, em uma trajetória semelhante ao lançado nesta sexta, e também caiu no oceano Pacífico. Naquela ocasião, o projétil – provavelmente um Hwasong-12 – se partiu em três pedaços e caiu a 1.180 km de Cabo Erimo, em Hokkaido. Ele teria percorrido uma distância de 2.700 km a uma altitude de aproximadamente 550 km.

De acordo com uma relação publicada pela agência sul coreana Yonhap, este foi o 14º lançamento de míssil realizado pela Coreia do Norte em 2017, incluindo um que falhou. O primeiro do ano aconteceu em 12 de fevereiro, com um Pukguksong-2, e o mais recente tinha sido o de 28 de agosto.

Nesta quinta-feira (14), uma agência estatal afirmou que a Coreia do Norte ameaçou usar armas nucleares para “afundar” o Japão e reduzir os Estados Unidos a “cinzas e escuridão” por apoiar a resolução e sanções do Conselho de Segurança da das Nações Unidas contra o mais recente teste nuclear do regime norte-coreano, segundo a Reuters.

O Comitê da Coreia para a Paz na Ásia-Pacífico, que lida com os laços externos e propaganda da Coreia do Norte, também pediu a dissolução do Conselho de Segurança, que chamou de uma “ferramenta do mal” constituída por países “subornados” que avançam sob ordem dos Estados Unidos.

“As quatro ilhas do arquipélago devem ser afundadas no mar por uma bomba nuclear do Juche. O Japão não é mais necessário para existir perto de nós”, disse o comitê, em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal norte-coreana. (AG)

