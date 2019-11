A criptografia de ponta a ponta do WhatsApp não é infalível e pode colocar em risco as mensagens dos usuários

Recentemente, o WhatsApp foi utilizado para espionar jornalistas e ativistas de direitos humanos na Índia. A espionagem foi realizada utilizando uma ferramenta de spyware israelense chamada Pegasus.

Embora o WhatsApp tenha declarado que sua criptografia de ponta a ponta oferece proteção para as mensagens dos usuários, o spyware se aproveitou de uma falha de segurança presente na função de chamada de vídeo/voz do aplicativo.

Na teoria, a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp ou de qualquer outro app de mensagens garante que o que for mandado não pode ser lido por ninguém além do remetente e do destinatário. Mesmo com essa segurança, algumas pessoas preferem alternativas para enviar mensagens para seus contatos. A maioria delas opta por aplicativos semelhantes, e que oferecem o mesmo tipo de proteção.

Alguns populares incluem o iMessage, Wire e Signal, que também oferecem criptografia de ponta a ponta para mensagens. Pensando nisso, o site Indian Express analisou algumas opções para o envio de mensagens que podem ser consideradas caso você esteja cansado do WhatsApp.

iMessage

A Apple oferece proteção de ponta a ponta para conversas no iMessage e FaceTime em todos os dispositivos. O único problema é que ambos os apps não estão disponíveis para plataformas que não sejam as da empresa. Portanto, só é possível usar o iMessage caso os usuários para os quais se deseja mandar uma mensagem, possuam aparelhos Apple.

Uma vantagem presente no aplicativo, é que os apps de terceiros que usam o iMessage não têm acesso às conversas de um usuário. O software de mensagens da Apple é muito popular em mercados como os EUA, onde a maioria dos residentes utilizam iPhone.

Wire

O Wire é outra opção que oferece criptografia de ponta a ponta em seus serviços de mensagem, voz, vídeo e compartilhamento de arquivos. A proteção é ativada por padrão em conversas, envio de arquivos e imagens.

O serviço é gratuito para o uso pessoal, embora também exista uma versão paga para que empresas possam utilizá-lo.

O Wire é suportado em várias plataformas, o que o torna uma opção ainda melhor para vários usuários. Além de Android e iOS, também há suporte para o Windows, macOS, Linux e navegadores como o Chrome, Firefox, Edge e Opera.

Signal

O Signal é gratuito para todos e as mensagens e chamadas oferecem criptografia de ponta a ponta. Entre alguns recursos interessantes, o aplicativo se destaca em oferecer a opção de definir um cronômetro para que mensagens sejam apagadas.

O mensageiro pode ser utilizado no iPhone, Android e computadores. O Signal é considerado um dos aplicativos mais confiáveis quando se trata de segurança e privacidade.

Telegram

Por fim, um dos rivais diretos do WhatsApp. O Telegram se destaca pela presença de “Chats Secretos”, que oferecem criptografia de ponta a ponta para bate-papos. Embora, assim como o WhatsApp, nem todas as conversas em grupo sejam criptografadas.