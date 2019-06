A crise econômica e a alta das passagens aéreas após a paralisação da Avianca levam os brasileiros a trocarem o avião pelo ônibus

A crise da Avianca — que ajudou a elevar o preço das passagens aéreas — e a polêmica em torno da cobrança por bagagem e por assento nos voos, além da crise econômica, têm levado muitos brasileiros a trocar os aeroportos pelas rodoviárias. De janeiro a maio deste ano, o número de passageiros que encararam a estrada de ônibus em viagens interestaduais aumentou 12% ante igual período do ano passado, segundo a Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros).

Nos primeiros quatro meses de 2019, o número de pessoas que cruzaram as divisas entre os estados brasileiros a bordo de avião cresceu 2,95%, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Os dados de maio para bilhetes aéreos ainda não estão disponíveis.

O movimento pode ser um indício de consolidação de uma tendência verificada no ano passado, quando o ritmo de crescimento do transporte de passageiros sobre rodas superou o feito com asas. Desde 2010, quando o número de pessoas transportadas por avião ultrapassou o das que viajavam de ônibus pela primeira vez no País, a procura pelas estradas vinha caindo — a exceção foi o ano de 2012, quando houve uma leve alta.

Mas o modal rodoviário ainda está longe de desbancar o aeroviário quando se trata de passageiros. A quantidade de pessoas que se sentaram na poltrona do ônibus (41,8 milhões) foi menos da metade das que optaram pela do avião no ano passado (86,2 milhões).

“Com menos opções e preços mais altos, a migração (do avião para o ônibus) é inevitável. Muitas pessoas estão evitando andar de avião. Vivemos uma crise do setor aéreo no País, o que traz impactos para toda a economia. O crescimento do transporte rodoviário só não é maior porque as distâncias são muito grandes”,explica Ulysses Reis, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e sócio da consultoria Inovação em Varejo, que atribui o aumento na procura pelo ônibus ao vazio das rotas operadas pela Avianca, ao alto valor dos bilhetes aéreos e à cobrança por bagagem e outros serviços, como marcação de assento.

Criação de novas rotas

A demanda por passagens de ônibus vem crescendo tanto que algumas empresas têm inaugurado novas rotas ou aumentado a frequência nos trajetos mais procurados. O fenômeno vem ocorrendo especialmente em trechos em que os voos da Avianca se destacavam, como as conexões entre Rio e Brasília — a companhia aérea entrou em recuperação em dezembro e teve sua operação suspensa em 24 de maio.

“Nesses cinco meses (de 2019), o setor (rodoviário) está observando um grande aumento na demanda, sobretudo nos trechos operados pela Avianca”, afirma Letícia Pineschi Kitagawa, conselheira da Abrati e diretora de Marketing e Relações Institucionais da Viação Util. “Só abrimos uma linha quando realmente há uma forte demanda. Por isso, abrimos um eixo do Rio para Brasília pela parte da manhã. Temos percebido que Brasília tem se tornado um hub para o Nordeste.”

Segundo ela, a Util inaugurou uma terceira viagem diária no eixo Rio-Brasília, de 18 horas de duração. Letícia destaca ainda que estuda aumentar a oferta regular entre Rio e São Paulo. Mas a conselheira da Abrati diz que houve aumento na demanda por viagens em todo o país, como no trecho entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, Salvador-João Pessoa, além de Rio-Vitória e Rio-São Paulo.

“Temos notado que muitos passageiros, que não estavam habituados com o ônibus, se surpreendem com as melhorias que foram feitas, como poltronas mais confortáveis e capacidade para transportar bagagem”, diz Letícia.

De olho no maior número de negócios, o Grupo JCA, que responde pelas viações Cometa, Catarinense e 1001, lançou sete opções de rotas, com novos trajetos que incluem os aeroportos do Rio (RIOgaleão), São Paulo (Guarulhos e Congonhas) e Paraná (Afonso Pena). A empresa, que conta com mais de dois mil veículos, planeja neste ano aumentar ainda mais esse número.

Deixe seu comentário: