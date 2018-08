“A Culpa é do Cabral: na estrada” estreia no canal Comedy Central

A diversão está de volta! O canal Comedy Central estreia na próxima terça-feira, 24 de julho, a partir das 23h, a quinta temporada de ‘A Culpa é do Cabral’ – agora em uma versão repaginada e com o selo “Na Estrada”. Com 10 episódios de uma hora de duração cada, Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura se mantém a frente da atração, comentando sobre as diferenças regionais do nosso “Brasilzão”.

Pela primeira vez, o grupo botou o pé na estrada, viajou e filmou em cada uma das cinco cidades natais: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife e Porto Alegre. Nestas capitais, eles participam de gravações externas e promovem um grande show de bom humor e improviso nos teatros lotados por seus respectivos conterrâneos.

“A cada nova temporada ‘A Culpa é do Cabral’ fica ainda melhor. Mantivemos a essência do programa, que é sucesso entre a audiência do canal, e acrescentamos novidades para presentear os fãs do humor brasileiro com momentos únicos vividos nas cidades natais dos comediantes”, avalia Federico Cuervo, Vice-Presidente Sênior do Comedy Central na América Latina. “Com os humoristas literalmente na estrada, temos uma atração formatada e pensada para o público, levando em conta, claro, a diversidade cultural de cada região do Brasil e suas peculiaridades, que é o diferencial do programa”.

No primeiro episódio a bordo de uma Kombi, o grupo visita a ‘quebrada’ de Thiago Ventura, em São Paulo. Além de comerem um típico dogão do centro, o grupo também conhece a mãe e a casa do humorista paulistano. Dentre as novas experiências, eles irão nadar no Rio Tietê (será?), pintar a Rua para Copa, jogar taco e comer uma marmita de dar água na boca – pelo menos pro Ventura.

Já no palco, a hashtag do dia instiga os humoristas a dizerem como é a diversão na quebrada. Para o melhor conhecedor do assunto, Thiago Ventura, #DiversãonaQuebrada“é quando você tá na quebrada de jovem e tá jogando bola na chuva”. Para o carioca Rafael Portugal, não tem nada melhor do que fazer um bate bola com os amigos – a questão é tentar entender o que ele quer dizer por ‘bate bola’.

De volta ao palco, vai rolar o jogo da mímica, o aflitivo/divertido jogo da bexiga e um quadro novo para aguçar a curiosidade do grupo: ‘pratos paulistas’. Eles terão que descobrir, de olhos vendados, qual a comida típica irão colocar pra dentro. As piadas estão garantidas, mas, será que todos conseguiram adivinhar? Uma coisa é certa: vão rolar muitas caras (de nojo) e bocas!

“Essa nova temporada é muito especial para cada um de nós. Dessa vez, a gente viajou por nossas cinco cidades queridas. Foi muito bom visitar a casa de todo mundo e ver os teatros lotados”, diz Fabiano Cambota, apresentador do programa. “Tenho a função de guiar, mas o programa nada mais é do que uma versão para TV de um bate-papo delicioso entre amigos sobre os assuntos do Brasil. ‘A Culpa é do Cabral: Na Estrada’ estreia com muitas novidades e vai nos aproximar ainda mais do público que nos acompanha.”, completa.

Deixe seu comentário: