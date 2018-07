A culpa é sempre do outro! Só no Brasil…!

O cronista Paulo Brabo escreveu em 2007 belo texto sobre nosso comportamento e como jogamos a culpa e a responsabilidade no outro. Até mesmo usamos muito o jargão-desculpante: “como diz o outro…”, Claro: não é você. É o outro. Verissimo tem uma bela crônica sobre o “outro”. Um dia o outro foi apresentado aos amigos. O outro existia, mesmo. Até que, em dado momento, o “outro” disse: “- E como diz o outro…”. Bueno, foi surrado. Afinal, então esse era o “outro falso”. Bingo.

Diz Paulo Brabo: O paradoxo está em que somos um dos povos menos proeminentes da história. Deixamos, em quinhentos anos, pegada nenhuma que não seja de chuteira. Nenhuma bandeira fincada, nenhum número importante, nenhum nome de destaque, nenhuma causa exageradamente meritória, nenhuma revolução de monta, nem um conflito que mereça lugar nas crônicas do futuro. Mais ou menos como Portugal na periferia da Europa, passamos nossa história sem quaisquer ocorrências especiais, à margem do que acontece no resto mundo – porque, por definição, nada acontece no Brasil. Se acontece, foi fora daqui.

E segue: Somos uma nação de voyeurs, um dos povos mais bem informados do mundo, mas residentes no mirante dos fatos alheios, sobrevivendo com injeções regulares de cinema e noticiários estrangeiros. Como o Popular da crônica de Veríssimo, somos o curioso que aparece em segundo plano quando alguém está dando uma entrevista na rua a um repórter de televisão. É sempre “o outro” que opina, não a gente: como diz o outro. Somos meros observadores desinteressados no meio dessa confusão.

Assisto a programas de TV e vejo gente bem situada colocando a culpa dos problemas do Brasil…nos pobres. Esses têm direitos demais. Para um certo setor da sociedade – parte do qual agora apoia Bolsonaro – há direitos demais. Claro, desde que o próprio não esteja precisando de direitos.

Vi esses dias na TV um comentarista, advogado, falando mal de “aspectos processuais”. Algo como uma crítica às filigranas processuais. Xingou o processo. Maldisse-o. Falou que era um absurdo o juiz Bretas ser afastado dos processos da lava jato do Rio por causa de aspectos processuais. Ué? Advogado só existe por causa de “aspectos processuais”. Sem processo, não há direito, Doutor. Há direitos demais? Para quem? Ou há direitos de menos…para a maioria? Para registro: na medicina, médico que não segue o protocolo se ferra. Processo, no direito, é igual a protocolo que deve ser seguido. Nos EUA, médico que não segue protocolo é expulso do hospital. Isto porque a indenização por erro lhe cai nas costas no caso de não seguir o protocolo. Simples assim, Doutor.

O ex-ministro do Trabalho veio à TV dizer que a melhor coisa feita nos últimos anos foi essa reforma trabalhista. Foi mesmo. Depende para quem, Ministro. E vem o argumento: só no Brasil é que é assim…

Só no Brasil. Sim, só por aqui que o assalariado paga mais imposto de renda que os rentistas e o lucro de empresas. Só por aqui é possível fazer chibo em Maiame, chegar no aeroporto e falar mal da lentidão da entrega das malas. Só no Brasil, diz o classe-média alta na fila. E o amigo lhe pergunta: e onde está a sua esposa? Ele diz: está na outra fila. É porque compramos muita coisa! Ah, bom. Só no Brasil. Como diz o outro…

