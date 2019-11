A Cúpula dos Brics em Brasília demonstra a melhora das relações do Brasil de Bolsonaro com a China

Os cinco líderes se concentrarão em estimular investimentos em seus países em meio à desaceleração econômica mundial, e ao mesmo tempo a sanar discórdias em questões como a Venezuela e a Bolívia, disseram diplomatas.

Antes da cúpula, Bolsonaro e Xi terão uma reunião bilateral na manhã desta quarta-feira (13).

“Será o ponto final de um processo de apaziguamento depois do que foi a pior crise do relacionamento entre Brasil e China nas últimas décadas”, avaliou Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas.

A China provavelmente tentará sinalizar que é uma amiga de todas as horas do Brasil, disse Stuenkel.

Maior parceira comercial do Brasil, com quem teve um fluxo comercial de 98,7 bilhões de dólares no ano passado, a China compra vastas quantidades de commodities brasileiras. A demanda chinesa por soja e outros produtos agrícolas disparou em meio à guerra comercial de Pequim com os Estados Unidos.

Na véspera da eleição do ano passado, as coisa pareciam muito diferentes. “A China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil”, disse Bolsonaro em diversas ocasiões.

Mas o capitão da reserva adotou um tom mais conciliador desde que chegou ao poder — houve reuniões de alto nível e gestos amistosos.

A China autorizou exportações de 45 processadores de carne brasileiros, um gesto estimulado pelas visitas do vice-presidente, Hamilton Mourão, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no início do ano.

As estatais petroleiras chinesas CNOOC e CNODC foram as únicas licitantes, além da Petrobras , em um grande leilão de jazidas de petróleo na semana passada após um convite feito por Bolsonaro durante sua visita à nação asiática.

Talvez ainda mais digno de nota será o anseio de evitar um confronto a respeito da Venezuela, tema sobre o qual o Brasil discorda de Pequim e Moscou.

“A Venezuela não está fora da mesa de discussões, mas não será mencionada na declaração conjunta”, disse um diplomata de um país do Brics, pedindo para não ser identificado devido à sensibilidade do assunto.

Na semana passada, diplomatas do Ministério das Relações Exteriores brasileiro delinearam a pauta dos Brics, incluindo um reforço na cooperação no combate ao terrorismo e à corrupção.