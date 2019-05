A decisão da Anac de paralisar as operações da Avianca abre caminho para o fim da empresa

A decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de suspender temporariamente as operações da Avianca Brasil abre caminho para o fim da empresa, que está em recuperação judicial. Essa é a avaliação de integrantes do governo. Com todas as operações suspensas, a Avianca deve perder os slots (espaço para pouso e decolagens nos aeroportos) porque não vai conseguir cumprir o requisito de regularidade dos voos, sobretudo na ponte aérea (Congonhas/Santos Dumont). Os slots são o principal ativo para atrair investidores para o leilão da Avianca. As informações são do jornal O Globo.

Mesmo com o agravamento da crise, a companhia vinha, aos trancos e barrancos, cancelando um voo aqui e outro ali para segurar os slots. A companhia reduziu a malha aérea para 39 voos diários em quatro aeroportos, Guarulhos, Brasília, além Santos Dumont e Congonhas.

Para não prejudicar a oferta de voos na ponte aérea, a Anac avalia fazer uma distribuição emergencial dos slots da Avianca de forma igualitária entre as empresas que já operam nos aeroportos (Azul, Latam e Gol). Latam e Gol têm a maior parte deles e portanto, seriam mais beneficiadas.

Contudo, para tomar a iniciativa, a Anac conta com três possibilidades: a própria Avianca devolver os slots, chance considerada remota; o juiz responsável pela recuperação judicial decretar a falência ou então ficar claro o descumprimento do requisito de regularidade de voos – o que deve ocorrer nas próximas semanas.

Estado psicológico dos pilotos

A redistribuição de slots é feita a cada início de temporada, de acordo com o cumprimento de critérios de regularidade e pontualidade de voos por parte das empresas. A próxima rodada será em outubro. Nesta fase, a Anac pretende entregar a metade dos slots retomados para uma nova entrante, se houver.

Segundo um técnico da Anac, a greve dos funcionários que estão com salários atrasados acelerou a decisão do órgão regulador de paralisar as operações da Avianca por questões de segurança. A maior preocupação é com a sobrecarga de trabalho e o estado psicológico, sobretudo dos pilotos. Os que estão trabalhando estavam sofrendo ameaças, disse a fonte.

A empresa ainda pode reverter a situação, mas isso teria que ocorrer rapidamente, dentro de 24 horas e até agora, não há indícios de que ela conseguirá dinheiro para pagar os salários. De acordo com técnicos da agência, a decisão de suspender as operações foi acordada com a empresa que teria “achado melhor”, diante do quadro atual.

Segundo uma fonte, o representante da Avianca no Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNEA), órgão ligado à Aeronáutica, não foi trabalhar nesta sexta-feira. Apenas mandou um e-mail com o número de voos que seriam cancelados.

