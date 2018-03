A decisão do Supremo de impedir a prisão de Lula até concluir o julgamento do habeas corpus causou furor nas redes sociais

A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de impedir a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até concluir o julgamento do habeas corpus do petista, em 4 de abril, causou furor nas redes sociais.

Os dois posts que anunciam a liminar em favor de Lula na conta oficial do STF no Twitter motivaram 2.800 comentários. Muitos internautas questionaram a decisão do ponto de vista jurídico. Outros relembraram a conversa entre Lula e Dilma Rousseff revelada no grampo da Polícia Federal.

Calmaria antes do julgamento

Horas antes do julgamento de quinta-feira, as redes sociais estavam tranquilas. Desde o agendamento do pedido da defesa do petista pela presidente da Corte, Cármen Lúcia, até o início da sessão foram registradas 128 mil postagens relacionadas ao tema.

O volume pode ser considerado baixo, de acordo com a MAP (Mapeamento, Análise e Perspectiva), que realizou o levantamento. No julgamento de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 24 de janeiro, houve 256 mil manifestações só sobre o ex-presidente, com 29% manifestações de apoio.

Na quinta, das 128 mil menções ao julgamento do habeas corpus, foram 75 mil no Twitter, onde o monitoramento captura 100% das postagens, e 53 mil no Facebook, que contempla mais de uma centena de perfis de influenciadores, políticos, jornalistas, movimentos e veículos de comunicação.

O levantamento revela que 68% do conjunto da amostra nas redes sociais condena o julgamento. O comportamento do Supremo é o principal alvo das críticas e concentra 70% do debate. A maioria dos usuários questionava a necessidade da votação.

PT é o mais buscado no Google

Partido que catalisa as mais renhidas discussões políticas na internet e fora dela, e com seu principal líder envolto a um julgamento que pode levá-lo para a cadeia, o PT é o campeão das buscas no Google entre os partidos políticos do Brasil. Dados do gigante de buscas mostram que o partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganha de lavada da concorrência quando o assunto é a curiosidade dos usuários da internet pelas legendas.

O PT teve dez vezes o total de buscas dos outros partidos no topo do ranking do serviço e concentrou 71% do total das pesquisas nos últimos três meses — muito à frente de MDB (7,9%), PSDB (7,2%), PP (7,2%) e PSC (7%), que encabeçam o ranking e cujos resultados têm mais relevância estatística.

O Google não revela o número total de buscas, mas dá como referência o momento em que as pesquisas sobre determinado assunto atingiu seu ápice. No caso do PT, isso aconteceu no último dia 24 de janeiro, quando Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso do tríplex do Guarujá.

Os melhores momentos do PSDB foram no dia 9 de dezembro, quando militantes do partido brigaram na convenção nacional da legenda, em Brasília – situação que representou 14% do número máximo de buscas. Na sequência, o outro pico de buscas pelo partido se deu no dia seguinte em que o petista foi condenado no TRF4, mesmo assim com tímidos 6% em relação ao volume total de pesquisas.

Deixe seu comentário: