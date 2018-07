A decisão sobre a administração da Freeway pelo governo do Rio Grande do Sul depende de estudos técnicos

Um grupo de diretores e técnicos da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) esteve na segunda-feira (23) em Brasília para avaliar junto ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) a possibilidade de o governo do Rio Grande do Sul assumir a gestão da Freeway, que era feita pela Triunfo Concepa. A decisão depende de estudos técnicos, conforme o Executivo.

Durante a reunião, ficou acertado que o Dnit encaminhará um documento contendo informações detalhadas sobre o padrão de qualidade a ser adotado na gestão da rodovia. Segundo o presidente da EGR, Nelson Lídio, somente em posse dessas informações a empresa poderá desenvolver estudos tarifários e de viabilidade econômica para manter a rodovia em boas condições.

Lídio também mencionou que equipes de monitoramento da empresa já constatam degradação das pistas da Freeway desde que a Concepa deixou a concessão.

Pedágios

A Triunfo Concepa liberou, no início deste mês, as cancelas dos postos de pedágio da Freeway, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, e da BR-290, em Eldorado do Sul. A medida ocorreu após o fim do contrato de concessão dos trechos.

Licitação

A ANTT ( Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou o edital de concessão das BRs-101/290/386/448, no Rio Grande do Sul. O trecho é conhecido como RIS (Rodovia de Integração do Sul). O empreendimento faz parte do Programa Avançar Parcerias, da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal. O leilão está previsto para o dia 1º de novembro deste ano.

De acordo com o edital, a tarifa-teto definida para o leilão é de R$ 7,24, para cobrança bidirecional (nos dois sentidos da rodovia). A concessão será pelo prazo de 30 anos e consiste na exploração da infraestrutura e na prestação do serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do trecho de 473,4 quilômetros.

Os trechos a serem concedidos são: BR-101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101 (Osório) até o km 98,1; BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (Canoas); e BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre).

A nova concessão atravessará 32 municípios gaúchos: Torres, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Terra de Areia, Maquiné, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Montenegro, Triunfo, Tabaí, Taquari, Fazenda Vila Nova, Bom Retiro do Sul, Estrela, Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo, São José do Herval, Fontoura Xavier, Soledade, Mormaço, Tio Hugo, Victor Graeff, Santo Antônio do Planalto e Carazinho.

