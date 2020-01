Notícias A Defesa Civil alerta para o índice extremo de radiação ultravioleta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Nessa sexta-feira o nível chegou a 11, considerado extremo. (Foto: Arquivo/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre divulgou um alerta à população, devido ao alto IUV (índice de radiação ultravioleta) na capital gaúcha. Nessa sexta-feria o nível chegou a 11, considerado de extrema intensidade e que pode subir até a segunda-feira, quando os termômetros devem marcar 35ºC na Região Metropolitana, após máximas de 30ºC no fim de semana.

“Em uma escala que vai de 1 a 16, o IUV tem ficado acima de dez, o que já é considerado extremo”, ressalta o diretor-geral do órgão municipal, coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, com base em um monitoramento permanente.

O nível máximo de radiação ultravioeta é atingido exatamente ao meio-dia, horário de maior intensidade da radiação solar sobre o planeta. Esses valores são agrupados por categorias de intensidade, em atemdimento a recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Conforme prognósticos da Defesa Civil, mesmo quando as temperaturas estiverem mais amenas, os índices seguirão altos, até pelo menos o fim deste mês. Isso exige uma postura de cautela na exposição aos raios do Sol, conforme detalhado pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e reproduzido a seguir no site da prefeitura.

Cuidados

– Entre 10h e 16h, evitar a exposição solar direta, permanecendo na sombra;

– Utilizar, diariamente, protetor solar de fator 30 ou maior;

– Proteger a cabeça com chapéu o tronco com camiseta;

– Na praia, dar preferência barracas feitas de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta. As confeccionadas em nylon formam uma barreira pouco confiável, permitindo que 95% dos raios UV ultrapassam o material;

– Observar regularmente a própria pele, à procura de pintas ou manchas suspeitas;

– Consultar um dermatologista ao menos uma vez por ano, para um exame completo.

(Marcello Campos)

Voltar Todas de Notícias

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário