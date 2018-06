A Defesa Civil faz um alerta para o risco de geada em todo o Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na tarde desta terça-feira (5), um alerta sobre condições favoráveis de geada, com início previsto para esta quarta-feira (6) e se estendendo para o resto da semana.

O alerta destaca a forte e intensa massa de ar polar em todo o Rio Grande do Sul, com a possibilidade ainda de uma queda brusca na temperatura na quinta-feira (7), na sexta-feira (8) e no sábado (9).

Situações de risco devem ser informadas pelo telefone de emergência da Defesa Civil, número 199.

Porto Alegre

Nesta quarta-feira, o sol aparece com nuvens ao longo do dia em Porto Alegre, apesar de alguns períodos de maior nebulosidade. O vento sopra fraco do quadrante Oeste. Temperatura diminui e aumenta a sensação de frio na madrugada e à noite. Mínimas entre 6°C e 8°C e máximas entre 14°C e 16°C.

Na quinta-feira, apesar de algumas nuvens, o sol predomina no decorrer do dia na capital gaúcha. O vento permanece calmo. A temperatura terá queda mais acentuada, intensificando o frio na madrugada e ao amanhecer com chance de formação localizada de geada. Mínimas entre 3°C e 5°C e máximas entre 14°C e 16°C.

Na sexta-feira, o sol predomina com presença de algumas nuvens em Porto Alegre. O vento continua calmo ou sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura terá elevação, porém ainda faz muito frio na madrugada e ao amanhecer. Mínimas entre 5°C e 7°C e máximas entre 16°C e 18°C.

Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2018 do Estado foi lançada na segunda-feira (4) e aguarda a doação e engajamento de toda a comunidade na causa. A proposta é arrecadar qualquer tipo de agasalho, com enfoque maior em peças infantis, já que poucas delas chegam até a doação.

Com o tema “O seu guarda-roupa esconde verdadeiros tesouros”, a Campanha mostra que as roupas que perdem o valor para alguns, têm muito valor para outras. E que, com carinho, sempre vamos encontrar peças que podem ser doadas.

Toneladas de roupas são arrecadas por ano e destinadas às pessoas que mais precisam para enfrentar o inverno gaúcho. Só que a maioria é roupas para adultos. Por isso, neste ano a Defesa Civil quer mudar essa realidade e incentivar não só a doação de peças de modo geral, mas, principalmente, a doação de roupas infantis. O governo entende que existe um hábito entre amigos e familiares em passar essas roupas adiante, mas asseguram que muitas crianças ainda passam frio.

Confira os pontos de coleta:

– Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), na Av. Borges de Medeiros, 1501 – Porto Alegre;

– Órgãos públicos estaduais;

– Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul;

– Supermercados Zaffari;

– Unidades do Sesc/Senac no Estado.

A Defesa Civil também faz o recolhimento mediante agendamento pelo telefone (51) 3288-6781.

