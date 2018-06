A defesa de Lula questiona no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça a demora do Tribunal Regional Federal da 4ª região em julgar recursos

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questiona, no STF (Supremo Tribunal FederalF) e no STJ (Superior Tribunal de Justiça), os ritmos distintos com que o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª região, a segunda instância da Operação Lava-Jato em Curitiba), apreciou as acusações contra o líder petista e, agora, os recursos, contra a sentença. As informações são do portal de notícias IG e da agência de notícias Ansa.

Ao todo, o TRF-4 levou 42 dias para apreciar a condenação proferida pelo juiz federal Sérgio Moro contra Lula – o relator do processo precisou de 36 dias para analisar o texto, e o parecerista levou somente 6 dias para concluir sua revisão.

Já os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula contra a condenação levaram também 42 dias apenas para aparecerem no sistema eletrônico do Ministério Público.

Não há previsão para quando eles serão julgados no tribunal. Até lá, o líder petista seguirá preso em Curitiba (PR). Para os advogados, a diferença de tratamento aponta para a seletividade dos juízes e para a sanha condenatória contra Lula, numa suposta tentativa de afastá-lo das eleições de outubro.

Lula recusou acordo

No ato de lançamento da candidatura de Lula à presidência da República em Contagem, Minas Gerais, Fernando Haddad, o coordenador do programa de governo do PT, disse que o ex-presidente foi sondado sobre um possível acordo: ele deixaria a prisão caso aceitasse não concorrer nas eleições de 2018.

“Acenaram para o Lula com um acordo”, contou Haddad, “abre mão de sua candidatura que você sai da cadeia, que a gente liberta você”.

Lula, narrou Haddad, disse não, e acrescentou: “me apresentem uma prova [de que ele agiu de forma corrupta] que eu abro mão da minha candidatura”.

Haddad, que tem sido apontado em pesquisas eleitorais como possível substituto de Lula caso o ex-presidente tenha sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, não apresentou mais detalhes sobre o suposto acordo.

FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prestou depoimento nesta segunda-feira (11) como testemunha de defesa do colega Luiz Inácio Lula da Silva, em um processo em que o petista é réu por corrupção e lavagem de dinheiro.

O caso diz respeito a um sítio em Atibaia (SP) que teria sido reformado por Odebrecht, Schahin e OAS em favor da família de Lula, em troca de contratos com a Petrobras. O processo é coordenado pelo juiz Sérgio Moro.

FHC foi ouvido por videoconferência, e o depoimento durou cerca de meia hora. Durante o testemunho, o tucano disse que um presidente não pode “saber de tudo”. “O presidente é responsável por quem nomeou. Depois, lá dentro, você não tem nem tempo de saber”, disse.

O ex-mandatário também afirmou que declara todos os pagamentos que recebe por palestras e as doações a seu instituto.

