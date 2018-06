A defesa de Lula trocou Tarso Genro por Fernando Haddad como testemunha

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o ex-prefeito Fernando Haddad como testemunha de defesa no caso do sítio de Atibaia, em substituição ao ex-ministro Tarso Genro. O pedido de troca foi feito ao juiz Sérgio Moro na noite desta quinta-feira, poucas horas depois de Tarso Genro ter dito em entrevista à Folha de S.Paulo que acredita que o PT, e até Lula, já pensam em um plano B para a eleição presidencial, em outubro próximo, mas não admitem publicamente por ainda terem expectativa de o ex-presidente reverter a condenação. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão em segunda instância, e está preso desde abril.

A defesa do ex-presidente pediu que o depoimento de Tarso Genro, prestado no ano passado na ação que envolvia o tríplex do Guarujá, seja anexado ao processo. Houve desistência também de novo depoimento do ex-governador Jacques Wagner.

O depoimento de Tarso Genro estava marcado para 29 de junho, por videoconferência. Na mesma data deverá depor a ex-presidente Dilma Rousseff. No documento encaminhado a Moro, os advogados de Lula confirmaram que ela vai depor, independentemente de intimação.

No caso do sítio de Atibaia, Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas das empreiteiras Odebrecht e OAS na forma de reformas feitas no sítio de Atibaia, que está em nome de Fernando Bittar, no valor de R$ 1 milhão. O dinheiro, segundo os procuradores, teria saído de contratos da Petrobras. A defesa de Lula diz que o sítio não é dele e foi emprestado pela família Bittar. As obras, segundo testemunhas, teriam sido pedidas pela ex-primeira dama Marisa Letícia.

Pesquisa

Para 32% do eleitorado brasileiro, o ex-presidente Lula é o mais preparado para acelerar o crescimento da economia do país. É o que mostra pesquisa Datafolha. Assim como nas intenções de voto, nesta avaliação Lula é seguido pelo deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), que soma 15%, e por Marina Silva (Rede), que tem 8%.

A maior vantagem de Lula é na Região Nordeste, onde 51% dos entrevistados preferem o petista para solucionar os problemas econômicos – em segundo está Bolsonaro, com 8%. Entretanto, a preferência por Lula diminui conforme aumentam a escolaridade e renda dos entrevistados. Entre as pessoas com nível superior, o ex-presidente e Bolsonaro empatam, com 20%.

Entre os mais ricos, o deputado do PSL lidera com 22% e é seguido por Geraldo Alckmin (17%). Nesse grupo, Lula chega a 14%, empatado tecnicamente com o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB), citado por 12%.

Segundo o Datafolha, caiu o número de pessoas que não acreditam na candidatura de Lula, tecnicamente impedido de disputar por estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa: esse porcentual passou de 62%, em abril, para 55%, no início de junho. O número dos que acreditam que ele será candidato passou de 34% para 40%.

Entretanto, quando os entrevistados são questionados sobre se Lula deve ser candidato, há um empate: 48% acham que ele deveria ser impedido de concorrer e 49% acham que o petista deveria ser liberado para a disputa.