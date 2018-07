A delegação francesa receberá a Legião de Honra por título mundial

Os jogadores da seleção da França, campeões do Mundial na Rússia, e o técnico Didier Deschamps receberão a Legião de Honra, principal condecoração do país, segundo informaram fontes do governo local à Agência Efe. Como já havia feito Jacques Chirac, em 1998, quando o time liderado por Zinedine Zidane foi campeão mundial no torneio disputado em casa, o atual presidente francês, Emmanuel Macron, também concederá a honraria em cerimônia que acontecerá nos próximos meses.

Macron recebeu no Palácio do Eliseu a delegação que bateu a Croácia por 4 a 2 na final. O avião com a equipe da França desembarcou no aeroporto Charles de Gaulle, onde toda a delegação recebeu saudações. A expectativa era tanta para saber quem seria o primeiro a sair do avião, que os funcionários do local brincaram por algum tempo fingindo abrir a porta.

A primeira a sair, continuando a brincadeira, foi a tripulação. Logo depois, o goleiro e capitão da conquista, Hugo Lloris, saiu da aeronave carregando a taça. Depois dele, o técnico Didier Deschamps apareceu, seguido do restante dos jogadores, que foram saindo aos poucos e comemorando, cada um à sua maneira. Griezmann abriu os braços e gritou, enquanto Pogba estava visivelmente feliz e animado.

As comemorações pelo bicampeonato Mundial da seleção da França conquistado no último domingo prometem se estender ao longo da semana e não se limitaram apenas ao âmbito futebolístico. Até mesmo o metrô de Paris decidiu entrar na onda das festividades e anunciou nesta segunda-feira a mudança nos nomes de algumas estações a fim de celebrar o título que não vinha desde 1998.

“Obrigado, les Bleus. A RATP celebra com a seleção francesa nas redes sociais. Oferecemos seis novas estações de metrô em homenagem aos Bleus, campeões do mundo!”, anunciou a RATP, administradora do metrô de Paris, nas redes sociais.

Terceiro da história a conquistar o Mundial como jogador e treinador, Didier Deschamps, comandante dos Bleus em solo russo, recebeu uma homenagem especial em uma das principais e mais reconhecidas estações da capital francesa. A Champs Elysées-Clémenceau ganhou o nome de Deschamps Elysées-Clémenceau. Essa não foi a única mudança dedicada ao treinador, capitão da conquista em 1998. A estação Notre-Dame des Champs foi rebatizada para Notre Didier Deschamps.

Apesar da falha que culminou no segundo gol da Croácia na decisão, o goleiro Hugo Lorris, capitão em 2018, também ganhou seu reconhecimento pela rede de transportes públicos. A estação Victor Hugo foi renomeada para Victor Hugo Lloris, em homenagem ao arqueiro do Tottenham.

Outras três estações tiveram seus nomes alterados por conta do título francês conquistado no último domingo contra a Croácia, em Moscou. A estação Charles de Gaulle-Étoile passou a se chamar On a 2 Étoiles (Nós temos duas estrelas), em homenagem a segunda taça, enquanto a Avron foi rebatizada para Nous Avron Gagné (Nós ganhamos). Por último, a “pausa” Bercy agora é chamada de Bercy les Bleus, um trocadilho com a palavra “Merci” (Obrigado).

