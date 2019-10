A deputada federal Flordelis é suspeita de fraudar carta em que um dos filhos confessa a morte de pastor marido dela

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e o Ministério Público estadual encontraram indícios de que a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD) fez parte de um “esquema de fraude de provas” relativas à morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo.

Segundo documentos, dados extraídos dos celulares da parlamentar e de duas netas colocam sob suspeita uma carta escrita por um dos filhos de Flordelis, Lucas Cezar dos Santos, na qual admitiu participação no assassinato, o que sempre havia negado. Ele ainda acusou outro irmão, o vereador Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, de envolvimento no crime. Misael, filho afetivo de Flordelis, acusa a mãe de ser mentora intelectual da morte de Anderson.

Em documento enviado à 3ª Vara Criminal de Niterói no último dia 9, o promotor Sérgio Luís Lopes Pereira afirma, referindo-se à correspondência, que as apreensões dos telefones celulares evidenciaram uma farsa envolvendo a deputada. No dia 22 de setembro, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Flordelis afirmou ter recebido da mulher de um preso a carta escrita por Lucas. Segundo ela, um de seus filhos foi quem recebeu a correspondência na porta de um presídio.

Pelos dados obtidos no celular de Flordelis, a polícia descobriu que a parlamentar se comunicava no WhatsApp com Andreia Santos Maia, mulher do preso Marcos Siqueira Costa, que estava no mesmo presídio dos filhos de Flordelis. Em uma das conversas, a deputada envia para a interlocutora um comprovante de transferência bancária de R$ 2 mil feito no dia 16 de setembro em nome de Flordelis para Jailton Reis Dantas. A polícia identificou que ele é cadastrado como visitante de Marcos. Em um trecho da conversa, a mulher diz a Flordelis que “pagaram o Lucas”.

Preso há 14 anos, Marcos Siqueira Costa é ex-policial militar e foi condenado a 480 anos e seis meses de prisão por participação na maior chacina do estado do Rio, a da Baixada Fluminense, em março de 2005. Na chacina, 29 pessoas foram mortas em Nova Iguaçu e Queimados. Em outro trecho da conversa entre Andreia e Flordelis, a mulher do ex-PM diz que o marido é muito respeitado na área da segurança. “Se você se sentir insegura, ele coloca alguém pra você, tá? O Flávio pediu, caso necessário”, escreveu Andreia.

Na época em que escreveu a carta, Lucas estava preso com o irmão, Flávio dos Santos Rodrigues, mesma cela, no presídio Bandeira Stampa, conhecido como Bangu 9, na Zona Oeste do Rio. Antes de serem transferidos para o presídio, eles ficaram presos durante dois meses em carceragem distintas, na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Em seu último depoimento à polícia, antes de ser transferido, Lucas afirmou que estava sendo coagido por Flávio a mudar seu depoimento.

No documento enviado à Justiça, o promotor Sérgio Luís Lopes Pereira afirma que o esquema de fraude de provas “passou pela inusitada colocação dos réus Flávio e Lucas na mesma cela em um presídio destinado a milicianos e policiais, o que nenhum dos dois é”. Lucas e Flávio acabaram separados por ordem judicial depois da divulgação da carta. Uma perícia será feita para confirmar se Lucas de fato escreveu a carta.

Um dos diálogos encontrados no celular de Flordelis ocorreu entre ela e seu advogado, Fabiano Migueis, no dia 10 de setembro. Eles conversam sobre a reconstituição e a deputada pergunta ao advogado se a reprodução dos fatos realmente ocorrerá “se conseguirmos a confissão do Lucas”. Em outra mensagem, a parlamentar afirma que o “marido da moça vai falar pra ele confessar. Ele só quer ter certeza que Vou perdoá-lo”.

Em outra conversa, no dia 11 de setembro, Fabiano Migueis pergunta a Flordelis se Lucas já escreveu a “outra carta”. Logo em seguida, a deputada afirma que “ela vai fazer o marido conversar com ele até ele confessar”. Fabiano afirma, então, que “é importante Lucas ficar em Bangu 9”.

Os documentos encontrados nos celulares de Flordelis e das netas foram encaminhados pela DH e pelo MP à Justiça para que sejam incluídos no processo respondido por Flávio e Lucas.

Procurado, Fabiano Migueis afirmou que não poderia se posicionar, uma vez que o processo está em segredo de Justiça. Já a assessoria de Flordelis confirmou o depósito feito e afirmou que o dinheiro se destinava à compra de “kits de roupas e outros utensílios, para seus filhos e outros presidiários. A intenção é dar condições a eles de uma vida com mais dignidade”. O comunicado diz ainda que esse trabalho da parlamentar junto ao presídio já acontece há muitos anos em seu trabalho como pastora.